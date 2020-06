Prvi red do mora: Zimmer frei kod Mandže platite 61.500 kuna

OAZA DALEKO OD GUŽVE Malo mjesto na Braču krije luksuznu vilu nogometaša. Kad se tamo ne odmara, renta je... Može primiti do deset gostiju, ima pet spavaćih soba i kupaonica

<p>Kako bi se došlo do skrivene uvale u kojoj se nalazi vila <strong>Marija Mandžukića</strong>, mora se prvo krenuti trajektom iz Splita za Supetar, pa onda cestama i cesticama autom iz Supetra za Bobovišća, malo ribarsko mjesto u sastavu Općine Milna... Uvala u kojoj je kuća nekadašnjeg reprezentativca nije pretjerano osamljena. Tu je još desetak jednako luksuznih vila. Sve su puste. Turista nema. Mještani Bobovišća govore nam da ni vlasnike vila nisu odavno vidjeli u mjestu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mandžukić iznajmljuje vilu na Braču</strong></p><p>- To vam njemu neka firma održava - priča nam tek kratko ribar <strong>Goran</strong>. Ni dva vatrogasca koje smo sreli u luci nisu bili rječitiji. Znaju za igrača, ali da su ga vidjeli - nisu. Obišli smo i kuću. Ni oko nje nismo sreli nikoga. Na Braču, pogotovo u Bobovišćima, goste se treba tražiti povećalom. Zato ne čudi da je također prazna i nogometaševa vila.</p><p>Možete doći kad god poželite - otkazivanje je besplatno u roku od 48 sati. Sobe u Mandžukićevoj kući luksuzno su opremljene, po najnovijim trendovima u uređenju turističkih smještajnih kapaciteta. Moderno uređena vila prvi red do mora može primiti do deset gostiju. Ima pet spavaćih soba i pet kupaonica.</p><p>Na stranici Airbnb, gdje se oglašava, piše da imaju i opremu za stolni tenis, pravo kućno kino - ne samo veliku televiziju, nego čitavu prostoriju opremljenu kao kino, zatim vez za male brodove, dva kajaka, tri bicikla, SUP, opremu za ronjenje, prostirke za jogu i ručnike za plažu.</p><p>U opisu objekta piše:</p><p>- Luksuzna Vila Blue Star Brač nalazi se u Bobovišću, malom i mirnome mjestu na otoku Braču. Vila je samo 10 m od mora, 800 m od centra Bobovišća i 4 km od Milne. Vila ima 5 spavaćih soba, 5 kupaonica, vanjski grijani bazen veličine 20 m2, te je pogodna za 10 osoba.</p><p>U blizini glavnog ulaza u vilu nalazi se vanjski plato sa stolnim tenisom i pikadom. Kad se uđe u unutrašnjost drugog kata, ulazi se u prostrani prostor u kojemu se nalaze kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak. Velika staklena klizna vrata povezuju dnevni boravak s terasom, gdje se nalazi prekrasni vanjski, grijani bazen (20 m2).</p><p>Pored bazena nalazi se i nekoliko ležaljki na kojima možete upijati sunčeve zrake gledajući na prekrasno Jadransko more. Poželite li ostati ovdje, minimalni broj noćenja je sedam. Koliko bi tako nešto stajalo? Pa, odabrali smo datume od 1. srpnja do 8. srpnja. I tražilica nas je obavijestila da tako nešto moramo platiti 61.506 kuna, odnosno 8787 kuna po noćenju. Depozit za štetu iznosi 1000 eura po dolasku, a vraća se po odlasku.</p>