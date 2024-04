Prvi Uskrs sa sinom: Dominik Livaković i supruga pokazali kako su proveli blagdane...

Supruga hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića, Helena Livaković, objavila je na svom Instagramu kako trenutno uživa u Turskoj sa svojom obitelji. Na prvoj fotografiji pozirala je u traper kombinaciji s dječjim kolicima, dok je na drugoj naslonjena na supruga nogometaša koji hrani prvog sinčića.

Foto: Instagram screenshot

Ona i Dominik proslavili su prvi Uskrs sa svojim sinčićem Joakimom. Objavila je niz fotografija na kojima je pozirala u dugoj smeđoj haljini te pokazala svoju vitku liniju nakon poroda.

Podsjetimo, Helena Livaković rodila je 6. siječnja ove godine u Petrovoj bolnici u Zagrebu. Trudnoću je vješto skrivala pa nitko nije ni znao da očekuju prvo dijete.

Foto: Instagram

Helena i Dominik svoju vezu započeli su 2017. godine, a vjenčali su se pet godina kasnije- Ceremonija se održala u crkvi Svete Stošije u Zadru, a na zabavi su pjevali Petar Grašo i Saša Matić.

- Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak - kazala je Helena jednom prilikom.