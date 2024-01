Dominik Livaković i supruga Helena dobili su prvo dijete!

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković (28) i njegova supruga Helena (28) postali su roditelji sina, kako doznaje Gloria.

Helena je u subotu ujutro rodila u Petrovoj bolnici. Trudnoću su držali u strogoj tajnosti te gotovo nitko nije znao da čekaju prvo dijete. Kako piše Gloria, majka i beba se osjećaju dobro.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Dominik i Helena svoju su vezu započeli 2017. godine, a vjenčali su se pet godina kasnije. Ceremonija se održala u crkvi Svete Stošije u Zadru, a na zabavi su im pjevali Petar Grašo i Saša Matić.

- Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak - rekla je Helena jednom prilikom.