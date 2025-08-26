Obavijesti

Show

Komentari 1
SVE U ZNAKU ZABAVE

Prvo ortopedska čizma i osa, a sad Mikonos: Alka Vuica uživa s društvom u ljetnoj avanturi...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Prvo ortopedska čizma i osa, a sad Mikonos: Alka Vuica uživa s društvom u ljetnoj avanturi...
5
Foto: Instagram

Alka Vuica otputovala je na Mikonos u društvu svoje sestrične, modne dizajnerice Matije Vuice. Na društvenim mrežama podijelile su fotografije s aerodroma i snimke iz aviona

Kad se Alka i Matija Vuica udruže, zna se da neće nedostajati ni stila ni dobre zabave. Ovoga puta destinacija im je bio Mikonos, a sve je krenulo veselim fotkama s aerodroma i kadrovima iz aviona u kojima su pratitelje zabavljale pogađanjem otoka ispod njih.

PREPOZNAJETE LI IH? FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera
FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera

No put u Grčku nije bio samo za gušt i odmor. Alka je otkrila da su ondje i zbog posebnog razloga, proslave rođendana Gianne Apostolske, s kojom surađuje u showu 'Tko to tamo pjeva' na Novoj TV.

Zanimljivo je da je ovo putovanje stiglo mjesec dana nakon što je Alka skinula ortopedsku čizmu zbog nezgode u Beogradu.

- Bila na snimanju emisije 'Nikad nije kasno', u žiriju. Kad je sve završilo, krenula sam ustati i, pretpostavljam, stala štiklom na rub haljine. Nosila sam one visoke, džombaste cipele i samo se izvrnula. Noga mi je otišla u krivo - rekla nam je u srpnju Alka.

Foto: Luka Čop

U prvi tren nije izgledalo strašno, ali idućeg jutra noga je bila plava. Otišla je na snimanje i doznala da je napukla kost u stopalu, točno ispod četvrtog prsta.

- Dosta nezgodno mjesto. Trebala sam nositi longetu, al' nisam htjela. Vruće je, barem da mogu skinuti kad zatreba - rekla je Alka.

IZ ŠTIKLI U ORTOPEDSKU ČIZMU Alka Vuica za 24sata: 'Izvrnula sam nogu i onda me još ubola osa. Otekla sam, baš ružno...'
Alka Vuica za 24sata: 'Izvrnula sam nogu i onda me još ubola osa. Otekla sam, baš ružno...'

A onda ju je još ubola i osa u ruku.

- Nisam to ni objavljivala, al' otekla mi je skroz. Baš ružno - dodala je Alka uz smijeh.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Unatoč svemu, nije otkazala nastup. Nije ni pomislila.

- Imala sam jednu svadbu. Odradila sam sa štakom, sjediš, pjevaš, nije idealno, al' ide. Uvijek ide - istaknula je neumorna Vuica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
FOTO Osjećate li se staro? Kevin iz 'Sam u kući' ima 45 godina, pogledajte kako se promijenio
MACAULAY CULKIN

FOTO Osjećate li se staro? Kevin iz 'Sam u kući' ima 45 godina, pogledajte kako se promijenio

Macaulay Culkin proslavio se kao dječak u mnogima omiljenom božićnom filmu 'Sam u kući'. Od tada je prošao i kroz teške periode, odustao je od glume, s roditeljima bio na sudu, a i uhićen je zbog droge. Danas je suprug i otac dvoje djece...
'I dalje čuvamo vjenčanicu naše mame. Planiramo humanitarnu aukciju i koncert u njezinu čast'
Sinovi Đurđice Barlović su nam otkrili:

'I dalje čuvamo vjenčanicu naše mame. Planiramo humanitarnu aukciju i koncert u njezinu čast'

Prije 33 godine napustila nas je Đurđica Barlović. Njezini sinovi Hrvoje i Borna žele u spomen na majku organizirati koncert

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025