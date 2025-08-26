Prvo ortopedska čizma i osa, a sad Mikonos: Alka Vuica uživa s društvom u ljetnoj avanturi...

Kad se Alka i Matija Vuica udruže, zna se da neće nedostajati ni stila ni dobre zabave. Ovoga puta destinacija im je bio Mikonos, a sve je krenulo veselim fotkama s aerodroma i kadrovima iz aviona u kojima su pratitelje zabavljale pogađanjem otoka ispod njih.

No put u Grčku nije bio samo za gušt i odmor. Alka je otkrila da su ondje i zbog posebnog razloga, proslave rođendana Gianne Apostolske, s kojom surađuje u showu 'Tko to tamo pjeva' na Novoj TV.

Zanimljivo je da je ovo putovanje stiglo mjesec dana nakon što je Alka skinula ortopedsku čizmu zbog nezgode u Beogradu.

- Bila na snimanju emisije 'Nikad nije kasno', u žiriju. Kad je sve završilo, krenula sam ustati i, pretpostavljam, stala štiklom na rub haljine. Nosila sam one visoke, džombaste cipele i samo se izvrnula. Noga mi je otišla u krivo - rekla nam je u srpnju Alka.

Foto: Luka Čop

U prvi tren nije izgledalo strašno, ali idućeg jutra noga je bila plava. Otišla je na snimanje i doznala da je napukla kost u stopalu, točno ispod četvrtog prsta.

- Dosta nezgodno mjesto. Trebala sam nositi longetu, al' nisam htjela. Vruće je, barem da mogu skinuti kad zatreba - rekla je Alka.

A onda ju je još ubola i osa u ruku.

- Nisam to ni objavljivala, al' otekla mi je skroz. Baš ružno - dodala je Alka uz smijeh.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Unatoč svemu, nije otkazala nastup. Nije ni pomislila.

- Imala sam jednu svadbu. Odradila sam sa štakom, sjediš, pjevaš, nije idealno, al' ide. Uvijek ide - istaknula je neumorna Vuica.