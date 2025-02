'Public Disorder' ili A.C.A.B.: Gruba, siva i prilično crna poetika interventne policije

Pojma nemam zašto su na Netflixu preimenovali vrlo dobru talijansku seriju A.C.A.B. (All cops are bastards) u "Public Disorder". Kratica A.C.A.B., barem u Europi, nije nepoznata, a poneki grafit može se naći i po zidovima hrvatskih gradova. Uglavnom je to naziv kojim nogometni navijači (ali i skupine prosvjednika protiv ovog ili onog ili za ovo ili ono) nazivaju interventnu policiju. Ali dobro, Netflix je tako odlučio, iako originalni naziv više odgovara i sadržaju i poetici same serije, uostalom u svakoj epizodi policajci, prosvjednici ili navijači pjevaju "Celerino figlio di puttana" (u slobodnom prijevodu s talijanskog slenga "Policajac - kurvin sin").

