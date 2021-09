Pjevačica Sarah Harding iz pop grupe 'Girls Aloud' preminula je u nedjelju u dobi od 39. godina od raka dojke. Iako je imala reputaciju 'zločeste cure' i vodila je popriličan buran život, upravo su njezina toplina, energija i glamur bili ključni elementi koji su pomogli bendu da postane najprodavanija britanska ženska grupa.

Obožavatelji su njezine vokalne sposobnosti prvi put imali prilike čuti na televizijskom talent showu 'Pop stars: The Rivals'

Kad ju je Louis Walsh (59), poznatiji kao sudac u britanskom 'X factoru', u jednoj je epizodi ukorio kako se ne sjeća plesnih pokreta, njezin izgovor je bio: 'Previše sam luda'.

Kad joj je Walsh tada rekao da je svejedno prošla u sljedeću rundu, odmah mu se bacila oko vrata, vrišteći otrčala u hodnik, skočila u naručje dvaju ljudi i srušila se na pod.

Noseći svoje srce na dlanu, Harding je gledateljima ubrzo postala omiljena natjecateljica. U finalu emisije za 'Girls Aloud' izabrane su natjecateljice Cheryl Tweedy, Nicola Roberts, Kimberley Walsh i Nadine Coyle, nedostajala je još samo jedna djevojka.

Kad je Sarahino ime pročitano, pjevačica je zateturala i počela nekontrolirano jecati. Tri tjedna kasnije, Girls Aloud bile su broj jedan. One su bile prvi bend koji je imao Božićnu top listu sa svojim prvim singlom i prva ženska grupa koja je debitirala na prvom mjestu.

Njihovu pjesmu 'Sound of the Underground' kritičari su proglasili jednom od najboljih i najinovativnijih pop pjesama desetljeća. Ostali hitovi uključivali su pjesme Love Machine (2004), Something Kinda Ooh (2006), Call the Shots (2007) i The Promise (2008). Posljednji od njih bendu je donio Brit nagradu za najbolji single.

Uspjeh je ispunio san koji je Harding sanjala otkad ju je njezin otac, muzičar, počeo voditi u studije za snimanje kad je imala tri godine.

- To je bilo sve što sam htjela raditi. Uvijek sam voljela biti u centru pažnje i otkad znam za sebe htjela sam biti zvijezda - izjavila je Harding.

Harding je rođena kao Sarah Hardman 17. studenog 1981. u Ascotu u Berkshireu, a sa 14 godina preselila se s obitelji u Stockport u Velikom Manchesteru. Nastupala je u pubovima, klubovima i prikolicama na sjeverozapadu Engleske i sjevernog Walesa i osnovala vlastitu kratkotrajnu žensku grupu. Unatoč tome što se bavila glazbom, Harding nije imala pojma što može očekivati od statusa novopečene zvijezde.

- Bila sam mlada i naivna i karakter koji sam igrala, zasjenio je pravu mene - izjavila je Harding za 'The Sun'.

Njezine devedesete su osim pjevanja obilježile burne veze. Nakon što su njezine zaruke s DJ Tom Crane raskinute 2011. godine, Harding je otišla na rehabilitaciju zbog depresije i ovisnosti o alkoholu.

- Bila sam u paklu i natrag. Baš mi je drago što sam preživjela - rekla je pjevačica.

- Alkohol mi je dao više samopouzdanja, posebno dok sam prolazila kroz divlju fazu - dodaje Sarah. No, njezin se životni stil smirio u tridesetima i oduševila se time kako joj je draže uzgajati povrće u svom vrtu u Buckinghamshireu, a ne tulumarenje.

Girls Aloud ponovno su se okupile za svoju 10. godišnjicu 2012. godine, da bi se sljedeće godine ponovno rastale, prodavši ukupno 4,3 milijuna singlova i četiri milijuna albuma. Harding je krenula u solo karijeru, ali bez velikog uspjeha. Potom se posvetila glumi i mjuziklima, a naposljetku se prijavila u Celebrity Big Brother i pobijedila!

Harding je nakon toga napustila scenu, a 2020. se vratila u centar pozornosti kada je objavila da boluju od raka.

- Uživat ću u svom životu, koliko god trajao - rekla je tada Harding.

Podsjetimo, vijest o smrti je objavila njezina mama Marie.

- Teška srca vam javljam vijest da je danas moja predivna kćer Sarah preminula. Mnogi od vas znaju da se borila s rakom i to jako sve do zadnjeg dana. Otišla je mirno jutros. Željela bih zahvaliti svima na lijepim riječima podrške protekle godine. To je puno značilo Sarah i davalo joj je snagu. I znam da ne bi voljela da je se pamti po tome kako se borila protiv ove užasne bolesti, bila je sjajna zvijezda i nadam se da ćete je se takve sjećati - napisala je mama pjevačice.