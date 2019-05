Publika odlučuje: Novih pet hitova u utrci za Cesaricu

Publika će tijekom sljedeća dva tjedna na službenoj web i Facebook stranici, te na javnom Viber profilu Cesarice moći glasovati za pjesme:

100 posto lud - Giuliano

Jedna jedina - Ljubavnici

Naj naj - Tara & Ivan Zak

Sve što hoću - Zsa Zsa

U zagrljaju spašeni - Nela i Marko

Za predložene pjesme s liste za travanj publika može glasovati do nedjelje, 26. svibnja u ponoć,a glasovati se može putem online kanala za komunikaciju: Facebook stranice Cesarica i Viber javnog profila Cesarica te na službenoj stranici Cesarice.

Pjesma '100 posto lud' stiže iz glazbene radionice Giulianove provjerene autorske ekipe. Branimir Mihaljević i ovoga je puta tvorac glazbe, aranžmana i produkcije, dok tekst potpisuje Neno Ninčević.

- Stiglo nam je proljeće, a s njim i ja 100 posto lud. Nova pjesma puna je energije, veselja i pozitive. Nadam se da će se ljudima svidjeti, koliko se sviđa meni i ekipi koja je na njoj radila. Napokon jedna pjesma o sretnoj i uzvraćenoj ljubavi, rekao je Giuliano. Pjesmu prati i video broj, a Giulianova ekipa i ovoga se puta potrudila publici ponuditi nešto novo, drugačije. Sandra Mihaljević je redatelj, a VFX je radio Dinko Šimac. U spotu glumi mlada i jako talentirana glumica i pjevačica Manuela Svorcan.

Foto: Danijel Galic

Sve popularniji bend Ljubavnici u mjesecu ljubavi obradovao nas je novom pjesmom, pa su tako održali obećanje kako će svake godine uoči Valentinova publiku iznenaditi prekrasnom ljubavnom baladom. Pjesma 'Jedna jedina' novo je djelo iz pera frontmena grupe Maria Regelje, koji osim teksta potpisuje i glazbu, a iza spota opet stoji stara, iskusna ekipa – aranžman i produkciju radio je Luka Kovačić (LK Music), za video produkciju, ideju i sam scenarij spota zaslužni su dečki iz Škalić produkcije, dok se za stajling pobrinuo Ivan Friščić. Mladi hrvatski glumac Lujo Kunčević te bivša slovenska Playboyeva zečica Anja Jenko dodatno su začinili spot ove prekrasne balade.

Glazbena scena ovih dana postala je bogatija za novi par, koji će zasigurno obilježiti proljeće i ljeto pred nama. U glavnim ulogama ovoga puta su Tara i Ivan Zak. Do ove suradnje došlo je uoči ovogodišnjeg CMC Festivala u Vodicama, gdje će publici predstaviti duet 'Naj naj'. Novu pjesmu autorski potpisuje sam Ivan, koji nam je otkrio kako su Tara i on jedna neočekivana, ali zasigurno dobitna kombinacija, što će se vjerujemo i potvrditi u narednim mjesecima. Cijela priča 'zakuhala' se u Ivanovom studiju La Bamba,, a vrijedna ekipa, ubrzo nakon snimljene pjesme, 'bacila' se do kraja na posao i snimila video spot u režiji Nemanje Novakovića.

Zsa Zsa je objavila novi singl 'Sve što hoću' kojim ponovno podiže standarde glazbene produkcije u Hrvatskoj. Nakon nekoliko hitova kojima je počela strelovit uspon na vrh glazbene scene, ova mlada i po mnogočemu posebna glazbenica, novim singlom najavljuje i skoro objavljivanje svog prvog albuma pod diskografskim okriljem Rubikon Sound Factoryja koji svi ljubitelji njenog prepoznatljivog vokala jedva čekaju. Da pobjednički tim ne treba mijenjati Zsa Zsa dobro zna pa je autorskom dvojcu Anti Pecotiću i Bojanu Šalamonu Shalli dala odriješene ruke da tekstom, melodijom i produkcijom uzdrmaju publiku željnu moderne urbane glazbe. Za ovu pjesmu je snimljen i videospot u režiji Sandre Mihaljević i Igora Ivanovića.

Život nas je naučio da piše čudne i neopisive priče. Upravo takvu, glazbeno ljubavnu, viđamo ovih dana. Glavni akteri već su poznati uspješni mladi glazbenici Marko Kutlić i Nela. Svoj privatni život i ljubav, koju ne skrivaju, pretočili su u zajedničku pjesmu 'U zagrljaju spašeni'.

- Jezik kojim najbolje komuniciramo je glazba. A glazba kao takva, najjača je onda kada je iskrena, kao i naša pjesma, a nadamo se da će i ljudi to prepoznati. S pjesmom se mogu poistovjetiti svi koji su jednom u životu iskusili pravu ljubav, poručili su uoči premijere nove pjesme i video spota.

Autor teksta je Aleksandar Čubrilo, a produkciju i aranžman potpisuje provjereni glazbeni dvojac Igor Ivanović i Marko Vojvodić. Markova i Nelina glazbeno ljubavna priča, ispričana je i kroz video spot. Redatelj je Igor Ivanović koji je, uz svog kolegu Davora Flama, osmislio ideju za video, te na jedan poseban i filmski način prikazao ovu ljubavnu priču.

Podsjetimo, Cesarica je nagrada publike za hit godine, a kako bi se publici predstavio što veći broj najuspješnijih i najpopularnijih pjesama, svakog mjeseca predstavlja se pet pjesama koje konkuriraju za hit mjeseca. Ona pjesma koja osvoji najveći broj glasova publike bit će nominirana za Cesaricu te u siječnju 2020. godine ulazi u finalni krug glasovanja.Publika će tada među nominiranim pjesmama birati hit godine, a statua Cesarice bit će dodijeljena pjesmi koja će u finalnom krugu osvojiti najveći broj glasova publike. Tko će biti dobitnik Cesarice 2019. ovisi samo o publici, a to ćemo saznati na završnoj svečanosti treće dodjele nagrade Cesarica koja će se održati 21. siječnja 2020. godine.

Tema: Muzika