Katarina Baban (32) u šestoj je emisiji ove sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato' izvedbom Maitre Gimsa oduševila žiri i kolege.

Ako je vjerovati komentarima na društvenim mrežama, Katarinina izvedba svidjela se i publici.

- 'Fantastic... ova Babanica nije normalna... Da ga je tak skinula....', 'Za mene je Katarina bila najbolja i zasluženo pobijedila. Uostalom, pobijedila je zahvaljujući kolegama na sofi, a ne zahvaljujući žiriju', "Svaka čast na izvedbi... Vrhunski je bilo' - komentirali su gledatelji na službenoj Facebook stranici showa.

No publika je bila podijeljena. Bilo je i onih koji su negodovali, govoreći da je pobjeda nezaslužena.

Mnogi su kao favorita večeri navodili Marija Petrekovića, (48) koji je imao dvostruku preobrazbu i zapjevao Đelem Đelem u izvedbi Josipe Lisac i Šabana Bajramovića.

Neki su bili oduševljeni nastupom Saše Lozara (41) koji je pokazao što zna kao Lepa Brena.

- 'Nije pravedno, ali valjda svatko treba jednom pobijediti. Samo čekam Petka. Petreković najbolji', 'Ma kakvo je to glasanje? Petko bolji od Saše??? Katarina od Petrekovića i Rotha?? Po kojem ključu dijelite ocjene???' - pisali su u komentarima ogorčeni gledatelji.

Ivana Mišerić (34) oduzela je dah muškom dijelu publike kao Rosalia.

I Maja Bajamić (29) imala je svoje simpatizere izvevši pjesmu Blinding lights The Weekenda.

Nije razočarao ni Dalibor Petko (43) kao Sakis Rouvas s hitom 'This Is Out Night'.

Mario Roth (39) nasmijao je mnoge kao Marina Perazić izvevši pjesmu Soba 23.

Damir Kedžo (34) uskočio je u ulogu Freddieja Mercuryja. Nekima se svidio, no drugi ga uspoređuju s Milom Hrnićem.

- Vokalno super, no pokreti ne. Kao i maska - više k'o Milo Hrnić - napisao je pretplatnik na YouTubeu.

