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PREMIJERA ZA KRAJ SEZONE

Publiku oduševio 'Idealan muž' u HNK. Hraste Sočo: 'Izuzetno sam ponosna na naš ansambl'

Piše Jasmina Bauman,
Čitanje članka: 2 min
Publiku oduševio 'Idealan muž' u HNK. Hraste Sočo: 'Izuzetno sam ponosna na naš ansambl'
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Foto: HNK Zagreb

Redatelj Aleksandar Popovski donio je moderno čitanje klasika Oscara Wildea

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Kako izgleda političar kojega svi smatraju poštenim, a zapravo skriva veliku tajnu? Upravo na tom pitanju počiva "Idealan muž", novi hit zagrebačkog HNK, koji je u petak navečer premijerno izveden pred prepunim gledalištem te je okupio brojne poznate poput Mirjane Bohanec Vidović, Marije Sekelez, Vinka Brešana, Orsata Miljenića, Gorana Jandrokovića, Dimitrija Popovića...

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Zagreb: Poznati na premijeri predstave "Idealan muž" Zagreb: Poznati na premijeri predstave "Idealan muž" Zagreb: Poznati na premijeri predstave "Idealan muž"
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Redatelj Aleksandar Popovski donio je moderno, duhovito i vrlo oštroumno čitanje jednog od najpoznatijih komada Oscara Wildea. Iako je napisan još 1895., "Idealan muž" djeluje kao da je nastao jučer. Korupcija, politički skandali, manipulacija informacijama i opsesija javnim imidžem teme su koje publika bez teškoća prepoznaje i u današnjem vremenu. Velike pohvale zaslužio je i glumački ansambl. Igor Kovač, Daria Lorenci Flatz, Ana Begić Tahiri, Krešimir Mikić, Lana Barić, Bojan Navojec i ostatak ekipe donijeli su niz upečatljivih scena koje su publiku istodobno nasmijavale i poticale na razmišljanje.

Foto: HNK Zagreb

Intendantica Iva Hraste Sočo je nakon premijere istaknula: "Izuzetno sam ponosna na naš dramski ansambl koji je i ovom predstavom pokazao umjetničku snagu, predanost i svestranost. Uspjesi koje ostvaruju na matičnoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, na sceni HNK2, kao i na brojnim gostovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu, svjedoče o kvaliteti i vitalnosti našeg nacionalnog dramskog ansambla".

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Sudeći prema reakcijama publike nakon premijere, nacionalna Drama je sezonu zaključila još jednim uspješnim naslovom. Iduće izvedbe "Idealnog muža" su 10., 12. i 17. lipnja. 

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