Pukla je ljubav između Jožefa i Azre! 'Nije mu stalno do mene'

Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina, rekla je Azra Kitić, sada već bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' za RTL.

'Ne mogu ja na silu nikoga'

Azra je već na završnome okupljanju zamjerila farmeru Jožefu Mastnaku što se ne trudi i ne šalje joj romantične poruke.

Foto: RTL

- Ne mogu ja na silu nikoga - rekla je Azra, no Jožef se ipak ustao i zagrlio je. Pao je i francuski poljubac.

Osvrnuo se na prijateljstvo, ali ne i na Azru

U intervju za RTL je, pak, nije niti spomenuo. Štoviše, osvrnuo se na prijateljstva koja je stekao u showu.

- Najljepše iskustvo u showu mi je to što sam upoznao nove ljude i da ste me u Hrvatskoj lijepo primili kao ugostitelja Slovenca. Primjerice, Radoslav. Najteže iskustvo je to što se rastajemo, što se više nećemo vidjeti. Ipak sam neke ljude upoznao i sad se rastajemo. Tako je kako je - ispričao je.

Foto: RTL

Azra je ranije objasnila što je potrebno da bi se rodila ljubav.

- On ne trudi dovoljno. Čovjek kada je zaljubljen, treba to na neki način i pokazati. On se kao muškarac treba više potruditi i iskoristiti vrijeme kako bi me osvojio i dokazao da me zaslužuje - zaključila je.