Pukla ljubav? Simon Cowell ne želi brak nakon 7 godina veze...

Glazbeni mogul Simon Cowell (60) i Lauren Silverman (42) navodno više nisu zajedno, prenose britanski mediji. Razlog? Najpopularniji član žirija TV emisija, poput Pop Idola, American Idola, The X Factora, i Britain's Got Talent nije spreman stati pred oltar niti nakon sedam godina veze, a majka njegovog djeteta to više ne želi trpjeti.

Simon nikada nije vjerovao u brak s obzirom na posao kojim se bavi, ali to, prema pisanju britanskih medija, nije jedini razlog prekida dugogodišnje veze. Naime, Lauren je postala sumnjičava nakon što je uhvatila Cowella kako se dopisuje s Mel B, članicom Spice Girls.

No, glasnogovornik poznatog menadžera kaže kako je par u karanteni u vili na Beverly Hillsu već šest tjedana sa svojim sinom te kako između njih nema nikakvih problema.

Simon je dugo vremena hodao pognute glave nakon što je 'ukrao' ženu svog najboljeg prijatelja. Riječ je, naravno, o Lauren, koja je godinu dana varala svog supruga.

Spetljali su se još 2009. dok je ona bila u braku milijarderom Andrewom Silvermanom. Nakon što se saznalo za njihovu aferu i Cowellov život se promijenio, a 2013. su dobili i sina Erica. Simon kaže da to nije nešto što su planirali, ali kada je vidio dijete na ultrazvuku medijski mogul kaže da se u njemu nešto promijenilo.

- Nešto me pogodilo. Osjećao sam se nevjerojatno zaštitnički prema njima. Nisam prije poznavao taj osjećaj - rekao je Cowell. Iako nikada nije mijenjao pelene ili pripremao bočice, Simon kaže da ga je očinstvo promijenilo do neprepoznatljivosti.