Queens of the Stone Age ipak su otkazali nastup na Šalati: Evo kako ćete dobiti povrat novca

Grupa Queens of the Stone Age početkom srpnja je javila da neće nastupiti 23. i 24. srpnja na zagrebačkoj Šalati, no postojala je mogućnost da će ih njihovi obožavatelji ipak moći čuti, no samo u nekom drugom terminu. No, kako javlja Los Angeles Agency, grupa je ipak otkazala sve preostale datume europske turneje, uključujući i dva zagrebačka.

Razlog tome je zdravstveno stanje Josha Hommea. Ranije su iz organizacije javili da gitarist i vokal mora natrag u SAD na hitnu operaciju.

- Više nije opcija da nastavi - napisali su tada. U petak su objavili kako bend otkazuje i nastupe u kolovozu.

- Doktori su odlučili da Josh mora ostati u SAD-u na liječenju. Njegova obitelj i bend zahvalni su na vašim lijepim željama i razumijevanju u ovim trenucima - poručili su na službenim stranicama benda.

Obzirom da je sada sigurno da se koncerti neće održati, iz LAA objavili su kako fanovi mogu ostvariti povrat novca.

- Povrat novca za kupljene ulaznice počinje odmah i traje do nedjelje 15. rujna. Povrat se ostvaruje isključivo na prodajnom mjestu gdje je ulaznica kupljena - priopćili su iz agencije.