R. Kelly završio u bolnici zbog predoziranja lijekovima, njegov odvjetnik tvrdi: 'Otrovali su ga'

R. Kelly, bivša glazbena zvijezda koja trenutno služi 30-godišnju zatvorsku kaznu zbog optužbi za seksualno zlostavljanje žena i djece te trgovinu ljudima, hitno je prebačen u bolnicu. Hospitalizacija je uslijedila svega nekoliko sati nakon što su njegovi odvjetnici iznijeli tvrdnje da zatvorsko osoblje pokušava otrovati njihovog klijenta.

FILE PHOTO: Recording artist R. Kelly arrives at the Cook County Criminal Courthouse for the first day of his trial in Chicago | Foto: KAMIL KRZACZYNSKI/REUTERS/PIXSELL/

R. Kelly redovito uzima propisane lijekove za anksioznost i spavanje, a navodno je, prema tvrdnjama njegovih odvjetnika, tog 12. lipnja primio "preveliku količinu" medikamenata od strane zatvorskog osoblja. Prema dokumentu u koji je USA Today imao uvid, Kelly je potom premješten iz Sveučilišne bolnice Duke u Durhamu, iako su liječnici preporučili da ne bude otpušten.

Njegov odvjetnik Beau B. Brindley obratio se medijima.

- Savezni službenici naručili su ubojstvo R. Kellyja jer namjerava razotkriti korupciju povezanu s njegovim federalnim optužnicama. Podnijeli smo zahtjev kako bismo spriječili da u tome uspiju - tvrdi odvjetnik.

Brindley je dodatno upozorio na ozbiljnost situacije.

Singer Robert Kelly, known as R. Kelly, appears in a booking photo provided by the Chicago Police Department in Chicago | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Jedina stvar koja sada može zaštititi gospodina Kellyja unutar zatvorskih zidova jest činjenica da ga svijet sada promatra. Pozivamo sudove i predsjednika Trumpa da zaustave korupciju koja mu trenutačno ugrožava život - poručio je Brindley.

Podsjetimo, R. Kelly trenutno izdržava 30-godišnju zatvorsku kaznu zbog osuđujućih presuda za dječju pornografiju, reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Osim toga, 2023. godine dobio je dodatnu godinu zatvora zbog kaznenih djela povezanih s pedofilijom, uključujući dječju pornografiju i zavođenje maloljetne osobe.