Nova optužba protiv R. Kellyja: Silio me na spolni odnos...

Prijave za seksualno zlostavljanje protiv glazbenika R. Kellyja (52) većinom su predavale žene koje su željele ostati anonimne. Jedna od njih odlučila je javno progovoriti po prvi put.

- Ne sramim se moje prošlosti. Ne sramim se onoga što kritičaru kažu - rekla je Larita Carter (40) za CBS News.

Larita je bila R. Kellyjeva frizerka te tvrdi kako ju je htio prisiliti na oralni seks 2003. Kada ga je odbila, masturbirao je i ejakulirao joj po licu. R. Kelly je demantirao sve tvrdnje koje je frizerka navela protiv njega.

Laritu je potaknuo Kellyjev eksplozivni intervju na televiziji s Gayleom Kingom. Tada je glazbenik tvrdio da ga navodne žrtve pokušavaju uništiti.

- Mislim da bi to trebao biti zločin što on ide na televiziju i laže. To je zapravo razlog zašto ja sad progovaram - rekla je Carter koja je glazbenika smatrala bratom sve dok se nije počeo drugačije ponašati prema njoj.

- Nosim ovo u sebi još od 2003. Morala sam sjediti u autobusima i slušati ljude koji pričaju: "Jeste li čuli što su napravili R. Kellyju? Trebaju ostaviti tog čovjeka na miru" - ispričala je.

Istog dana kada je incident nastao, u veljači 2003., Larita je otišla na policiju i prijavila ga. Naposljetku, potpisala je sporazum od 650.000 dolara, ali je Kelly tvrdio da nije ništa loše napravio.

Šest godina kasnije, objavio je pjesmu 'Hari Braider' u kojoj je opisivao seks s frizerkom. To je dovelo do još jedne tužbe pa je R. Kelly morao prestati pjevati tu pjesmu. I tada je govorio da ništa loše nije napravio.

Podsjetimo se, R. Kelly je završio iza rešetaka jer je 'skupio' više od deset prijava za seksualno zlostavljanje. Čak tri djevojke su bile maloljetne, ali jamčevina je plaćena pa je R. Kelly ponovno na slobodi.