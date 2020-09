Rada je spremna za 'Zadrugu': Promijenila imidž pa otkrila što će napraviti ako je muž prevari

Za srpske medije je priznala kako u reality ulazi bez supruga Rade i sinova Mike i Gibe. Novinari su je pitali boji li se da će je muž prevariti dok ona bude u showu...

<p>Žestoke svađe, tučnjave do krvi, seks pred kamerama i prevare samo su dio kontroverznog srpskog realityja 'Zadruga'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>S time će se morati suočiti i legendarna<strong> Rada Vasić </strong>(60) koja ulazi u novu, četvrtu sezonu showa.</p><p>Kamere su je 'ulovile' u Šimanovcima, dok je išla na liječnički pregled koji mora obaviti prije ulaska na imanje.</p><p>Gledatelje je iznenadila novim imidžom, s obzirom na to da je promijenila frizuru pa sada fura nešto dužu varijantu. Također, radila je i na figuri pa je smršavjela.</p><p>Za <a href="https://www.blic.rs/zabava/video-rada-ima-veliki-razlog-sto-u-zadrugu-4-ulazi-bez-muza-mike-i-gibe-pokrenuce/sb1ky73">srpske medije </a>je otkrila kako u reality ulazi bez supruga<strong> Rade </strong>i sinova<strong> Mike</strong> i <strong>Gibe</strong>. Novinari su je pitali boji li se da će je muž prevariti dok ona bude u showu.</p><p>- Ne, niti ja njega niti on mene. A ako može, nek mu je sretno, nek nađe neku lijepu, neka se poigra. Ako me dočeka ta žena, ja ću spakirati kofer i idem za Njemačku - iskrena je.</p><p>Nije se dugo mislila oko razloga ulaska u reality.</p><p>- Pare - jasno je poručila.</p><p>Otkrila je i da će nakon izlaska iz showa staviti nove zube pa više neće imati zlatne po kojima je prepoznatljiva.</p><p>A evo što kaže hoće li raditi estetske zahvate.</p><p>- Pa kad bi mi netko drugi platio, radila bih sve - zaključila je Rada.</p>