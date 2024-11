Rada Vasić: 'Rak mi se proširio na pluća, terapije su baš skupe. Radi su otkazala oba bubrega...'

Rada Vasić, koju mnogi poznaju iz regionalnog showa 'Big Brother' koji se emitirao 2015. godine, pričala je za srpski Blic o svojoj teškoj zdravstvenoj situaciji.

- Nije mi dobro, loše mi je. Znate da sam imala rak dojke, a onda mi se proširio na pluća. Primam terapiju, ali rak je neizlječiv. Terapije su skupe, nemate lijekove za manje od 4.000 - 5.000 dinara, nemam sve lijekove da kupim, da imam, ne bih poslala dijete u 'Elitu' da zaradim - rekla je Rada.

Naime, 'Elita' je kontroverzni srpski reality show koji se emitira na Pink televiziji. Prije je bio poznat po nazivu 'Zadruga'. U razgovoru za Blic otkrila je i trenutno zdravstveno stanje svog supruga Rade.

- Otkazala su mu dva bubrega, tri puta tjedno ide na dijalizu. Da ne ode, bio bi gotov za tjedan dana. On živi od dana do dana. Podržavamo jedno drugo, ali danas niti on mene može pogledati, niti ja njega. Gledam ga više, opet nekako guram. Ne dao Bog moju energiju nikome, što sam prošla, doživjela, svu sam djecu odgojila. Bili smo siromašni, napravili smo kuću, vidite kako su mi djeca kulturna. Svi mi govore kako sam ih dobro odgojila - rekla je Rada i zaplakala.

Podsjetimo, Rada i Rade bili su roditelji Mike i Gibe koji su nakon promjene spola postali Ana i Ivana Nikolić. Ana je sa svojim partnerom Stefanom Gordom trenutno u 'Eliti'.