Radcliffe: 'Nikad ne reci nikad, ali stvarno sad ne želim još jednu ulogu Harryja Pottera'

To nije odgovor koji ljudi žele čuti, ali nedavno sam se vratio u prošlost (op.a. u prosincu se ekipa sa seta Harry Pottera okupila radi 20. obljetnice) i uživao sam u tome, ali mislim da sam sad u situaciji da sam se 'riješio' Pottera i stvarno sam sretan s ovime što sad radim. Da ponovno glumim Harryja, to bi bila velika promjena u mom životu, rekao je Daniel Radcliffe (32) za The New York Times.

Time je rastužio obožavatelje popularnog serijala filmova jer su se nadali da će Daniel u budućnosti opet snimiti film u kojem će utjeloviti Harryja.

S 11 godina je glumio Pottera, snimio je osam filmova, zadnji je izašao 2011. godine, ali Daniel se ne planira vratiti u tu ulogu. Sad je više zainteresiran za nove, čudnije uloge nego da se vraća u prošlost. Ipak, 'nikad ne reci nikad', rekao je.

- Ekipa iz 'The Star Wars' vratila se ulozi nakon 30, 40 godina. Meni je prošlo tek 10 godina. To stvarno nije nešto što me interesira sad - dodao je.