Rade Šerbedžija: 'Kćeri se boje da ću pasti glumeći kralja Leara'

Kazalište Ulysses predstavilo je program 23. sezone - otvaraju ju Darko Rundek i ekipa, zatvaraju Rade Šerbedžija i Zapadni kolodvor, a gledatelje očekuje posebna priča - premijera Shakespeareove drame Othello u koprodukciji sa Sarajevskim ratnim teatrom SARTR i ukrajinskim umjetnicima.

Pod redateljskom palicom Oksane Dmitrieve, uz autorski tim iz Ukrajine, gledateljima će ga predstaviti od 21. do 28. srpnja. Istaknuli su kako je ova suradnja posebno važna i da se ogleda u činjenici da je SARTR nastao pod ratnom opsadom i svjedoči o fenomenu duhovnog otpora agresiji.

Osim redateljice, ukrajinski tim čine i Mykhayl Nikolyev, scenograf i kostimograf, Kateryna Palachova, autorica glazbe i Inna Falkova, koreografkinja. Suradnja se krenula razvijati još i ranije, dok je Lenka Udovički održavala radionice u Ukrajini, a kasnije i u Ulyssesu. Kaže da je Oksana fantastična redateljica i da publika ima veliku privilegiju gledati jedan ovakav komad.

- Povezali smo situaciju Sarajeva, grada koji je bio pod agresijom i Ukrajinu i ukrajinski narod koji je sad u takvoj situaciji. Povezali smo se s time i zbog koncerata koje smo radili za Sarajevo, 'Wake up World', upozoravajući svijet o nepravdi i užasnom ratu gdje narod pati i civili, nevini ljudi djeca stradavaju. - ispričao je Rade Šerbedžija koji je, kaže, najviše uzbuđen upravo zbog ove premijere.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Supruga Lenka Udovički, umjetnička voditeljica kazališta i redateljica je čak četiri predstave koje igraju ovo ljeto - Osim 'Kralja Leara', tu su i 'Ionescov Nosorog', zatim 'Tko se boji Virginije Wolf', koprodukcija s Beogradskim dramskim pozorištem te 'Tramvaj zvan čežnja', također nastao u suradnji s beogradskim kolegama i BELEF festivalom.

- Drago mi je da je Ulysses otvorio svoja vrata za umjetnike, obitelji i djecu. Prošle godine smo imali radionice i željeli smo im barem na kratko pružiti sigurno i mirno utočište, a važna je bila i terapijska dimenzija, iz toga se razvilo i još kampova, žene koje su sudjelovale su se povezale i nastavile dalje raditi na različitim mjestima - ispričala je.

- Razmjena tih iskustava i podrška koju umjetnici jedni drugima mogu pružiti je duboko važna - u ovim okolnostima više je nego ikad važno kreirati, raditi, pružiti prijateljsku ruku, reći im da nisu sami, da je solidarnost nešto što je možda jedna od najvažnijih ljudskih osobina i da su ovo trenuci kad ju treba pokazati - rekla je dalje.

Jedna od predstava koju je režirala, a koja se kontinuirano od osnutka kazališta prikazuje je 'Kralj Lear'. Interes za njom ne jenjava - uvijek napuni kazalište, a ove godine će za to imati tri prilike. Od cijele postave koja je krenula s izvedbama prije 23 godine, ostali su samo Šerbedžija i Ksenija Marinković, za koju je on u šali rekao da će preuzeti njegov dio kad on to više ne bude mogao.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- U opasnoj sam situaciji jer me godinama proganjaju kćeri da prestanem igrati kralja Leara - boje se da ću pasti, ozlijediti se. Ima tu i nekog razloga, kako godine prolaze, planina koja se zove kralj Lear, meni je sve viša. Ali ipak, dok mogu igrati tenis, mogu i igrati i kralja Leara - rekao je.

Objasnio je i kako, unatoč toliko godina s istom ulogom, još uvijek pronalazi dovoljno prostora u njoj, možda najsavršenijoj i najtežoj ulozi koju je Shakespeare napisao, da pronađe nove stvari.

Rekao je i kako je ponosan na sve ono što je kazalište postiglo i nastavlja postizati iz godine u godinu. Spomenuo nam je i da je nedavno u Bugarskoj završio sa snimanjem novog akcijskog filma, o kojem nije mogao otkriti ništa više, ali da se veseli svim novim projektima.

U Kerempuhu su na predstavljanju sudjelovali i Duško Ljuština, ravnatelj kazališta te glumice Tonka Mršić i Ksenija Marinković koje ćemo također gledati ovo ljeto. Videom im se priključio tim iz Sarajeva koji radi na Othellu te glumac Bojan Dimitrijević, glavna uloga Nosoroga. Svi oni će se obogatiti ovo iznimno ljeto na Brijunima koje kreće 14. srpnja.