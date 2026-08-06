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IGRAO OD 2001.

Rade Šerbedžija oprašta se od 'Kralja Leara' na Brijunima

Piše 24sata,
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Rade Šerbedžija oprašta se od 'Kralja Leara' na Brijunima
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Foto: Teatar Ulysses
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Već dulje razmišljamo o tome 'kraju', jer svemu dođe kraj pa tako i mome Learu. Radi se o tragediji i nju je mnogo teže igrati toliko dugo, ali meni se ta uloga zavukla pod kožu, rekao je

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Ove sezone Rade Šerbedžija igra poslednji put Leara u Shakespearovom 'Kralju Leara', predstavi koja je zaštitni znak Kazališta Ulysses. Za predstavu koja se na tvrđavi Minor na Malom Brijunu igra od petka, 7. kolovoza vlada nezapamćeni interes, a publika će imati priliku vidjeti velikog glumca i predstavu kojoj je redateljica Lenka Udovički i u subotu, 8. kolovoza, ponedjeljak, 10. kolovoza, srijedu 12. kolovoza i četvrtak, 13. kolovoza.

Foto: Teatar Ulysses

Do sada je Šerbedžija odigrao Leara više od sto puta, mijenjali su se glumci, samo je on uvijek igrao naslovnu ulogu od 2001. godine. Predviđen je i poseban događaj na kojem će govoriti uz Radu Šerbedžiju i Lenku Udovički i ravnatelj Ulyssesa dr. Duško Ljuština, teatrologinja i književnica Nataša Govedić, književnica Marina Vujčić, novinar i književnik Boris Dežulović, izvršna producentica prve produkcije "Kralja Leara" iz 2001. Tatjana Aćimović te glumac, redatelj i producent Dejan Aćimović, član prve glumačke postave, te brojni glumci.

Foto: Teatar Ulysses

- Već dulje razmišljamo o tome 'kraju', jer svemu dođe kraj pa tako i mome Learu. Radi se o tragediji i nju je mnogo teže igrati toliko dugo, ali meni se ta uloga zavukla pod kožu. O njoj sanjam, u snu govorim nešto iz 'Leara' pa se budim, a Lenka se smije. Ti stihovi su ovladali mnome jer u tom tekstu pronalazim toliko asocijacija na naš ljudski život. Na smisao života. Na pitanja što je to ljubav, izdaja, nevjera, mržnja, bol. Kao da je Shakespeare tom veličanstvenom tragedijom obuhvatio svemir. I naravno da mi je žao sada kad se bliži kraj. Kad sam ja rekao da treba biti kraj, i to ne jer ga ne bih mogao dalje igrati ili fizički izdržati sve te napore, nego više zbog nekog duhovnog umora - kazao je u jednom od posljednjih intervjua Šerbedžija, koji je prvi put igrao Leara kao mladi glumac.

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