KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Radijski transferi su super, a da je signala u cijeloj Hrvatskoj...

Piše Davor Lugarić,
Radijski transferi su super, a da je signala u cijeloj Hrvatskoj...
Foto: Gordan Svilar

Kao u nogometnom prijelaznom roku prelazilo se krajem kolovoza s jednog radija na radio. Program je, ponegdje, i dobar, ali ima područja u Hrvatskoj gdje se bolje čuje, primjerice, neka talijanska radio postaja

Furiozan je bio kraj kolovoza u hrvatskom radijskom eteru, 'transferi' su frcali na sve strane, kao da pratimo nogometni prijelazni rok. Razloge prelaska ne treba previše tražiti, ljudi odlaze jer su negdje drugdje bolji uvjeti, uglavnom je tu riječ o novcu. I tako je Ivana Mišerić sad na radiju bravo!, gdje vodi jutarnju emisiju s Filipom Hanom i Brunom Bucićem.

