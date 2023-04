Radio iz Imotskog nakon Prljine šale: Smatramo da je uvrijedio djecu, prestajemo ih emitirati!

Nakon šale Zorana Prodanovića Prlje (58) na račun Hajduka, radio postaja iz Imotskog odlučila je da više neće emitirati glazbu grupe Let 3.

Naime, Radio NU objavio je da je uredništvo donijelo odluku o zabrani emitiranja naših ovogoišnjih predstavnika na Eurosongu.

- Sinoć je na svom Twitter profilu Zoran Prodanović, jedan od članova grupe Let 3 objavio sliku na kojoj je pisalo 'Neka se momci naviknu', i tako uvrijedio sve Hajdukove navijače i sve Hrvate koji su posljednjih par dana podržali Hajdukovu djecu. Isti taj čovjek sa svojom grupom predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu! Iako je napisao da je to njegov osobni stav, isto kao što jedan igrač Hajduka predstavlja cijeli Hajdukov kolektiv tako i navedeni gospodin Prodanović predstavlja grupu Let 3 - poručili su pa dodali:

- Smatramo da je Prodanović uvrijedio djecu kojima je u ovom trenutku podrška najbitnija, jer su hrvatski nogomet predstavili na najbolji mogući način te smo odlučili da se od danas grupa Let 3 neće emitirati na Radio NU. Svu sreću želimo grupi Let 3 koja predstavlja ujedinjenu Hrvatsku, a ne grupi koja se veseli neuspjehu hrvatske djece!

Podsjetimo, Prlja je razljutio hajdukovce objavom na društvenim mrežama nakon poraza Hajduka u Ženevi na juniorskom nogometnom prvenstvu kada je na svom Twitter profilu objavio sliku fritula i napisao 'Neka se momci naviknu', a pohvalio se i novim nadimkom.

Time se Prlja htio našaliti na račun nogometaša čiji navijači često znaju reći da 'miriše na titulu', a on im je poručio da ipak miriše samo na fritulu. Iako Prlja nije spomenuo ni Hajduk ni Ligu prvaka, mnogi su ovo shvatili kao uvredu. Prljini obožavatelji stali su u njegovu obranu i komentirali kako je ovo sigurno šala, za razliku od hajdukovca koji su ovo shvatili ozbiljnije, te ga zasuli negativnim komentarima.

