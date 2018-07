Radio sam 41 godinu u pošti, a sada me opušta vrt i putovanja

Ovo mi je deseto veliko natjecanje koje komentiram za televiziju i dosad najnapornije, nikad mi nije bilo teže, rekao je Mateo Beusan (67). Bivši dubrovački sudac 20 godina komentirao je suđenje u HRT-ovim emisijama. Njegovo 'Oko sokolovo' ušlo je u legendu. No postalo mu je naporno i odlazi u mirovinu.

- Vrijeme je za nekoga mlađeg. Naporno mi je putovati iz Dubrovnika, pa sad sam tu u komadu u Zagrebu bio 34 dana, odvojen od Grada i obitelji - rekao je Beusan. Za emisiju 'Zabivaka', o Svjetskom prvenstvu u Rusiji, priprema se od veljače. Pun registrator papira ima o sucima i momčadima.

- Zovu me prijatelji iz susjednih zemalja koji kažu kako gledaju našu emisiju jer im je zabavnija i stručnija. Drago mi je i da smo voditelja Marka Šapita uspjeli zadržati, da ipak nije otputovao u Rusiju nakon što smo tražili da ostane do kraja - kaže. Obećao je da će obrijati brk, po kojem je prepoznatljiv, ako osvojimo naslov svjetskog prvaka, a ići će i na finale.

- To je nagrada od HRT-a, a priredit će mi i ‘oproštaljku’. Znam da će mi biti žao za godinu dana, zbog komentatorskog posla postao sam popularan, ali ne mogu više biti stalno spreman i stalno na putovanju. Vjerujem da će me Mario Strahinja dobro zamijeniti, elokventan je, ima znanje i dobro izgleda. Ako im ponekad zatrebam kao gost, rado ću se odazvati - rekao je Beusan.

Radio je 41 godinu u pošti. U Dubrovniku je vodio ured s 30 žena. Kada je dobio dva mandata u Upravi pošte, osam je godina vikendima putovao iz Dubrovnika u Zagreb.

- I zato sad napokon želim otputovati gdje i kada hoću te ostati koliko hoću. Već sam si isplanirao prvo putovanje, bit će to jug Italije, ispod Napulja. Tamo i u Portugalu su jedina mjesta gdje bih osim Hrvatske mogao živjeti. Kad uđem u konobu i imam papirnate stolnjake, ljudi su pristupačni i vrlo slični nama - objasnilo je 'oko sokolovo'. Veseli se i što će napokon više vremena provoditi sa suprugom Lidijom, sinom Vikijem te unucima Vickom i Noom.

- Lidija se boji da ću biti nervozan bez putovanja. Ali bez brige, imam zlatne ruke. Osim vrta izrađujem i skulpture i makete od pocinčane žice. To sam radio davno, dok sam bio u vojsci i dvije izložbe sam imao. Ono što napravim onda darujem prijateljima i obitelji - rekao je Beusan, koji se ne voli kupati i ne voli ribu.

- Pa radije ću pojesti bečki, pomfrit i popiti pivo. Od ribe sam za dva sata opet gladan - objasnio je. Svakodnevno mora na terapiju zbog bolnih leđa. Već je krajem prošle godine imao termin za operaciju, ali postalo mu je bolje s novim 'koktelom' lijekova i terapijama.

- Poliklinika Ligament me spašava. Da sam otišao na operaciju, ugradili bi mi dvije pločice i stavili šest šarafa te više ne bih mogao raditi u svom vrtu, a to ne želim jer ne bih mogao sagnuti, a to ne želim. Oduvijek me taj moj vrt relaksira - dodalo je 'oko sokolovo'.

