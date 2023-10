Radoslav je izbacio Amru, iako ga je molila neka još razmisli: 'Ti si za mene negativna nula'

Ja imam sasvim neke nove planove, ja sam Radoslav Biskupović, a sve ovo oko mene je crno-bijeli svijet. Ti si za mene negativna nula i tu stajem, rekao je farmer u prošloj epizodi showa 'Ljubav je na selu', koja se emitirala u srijedu.

Farmer Radoslav bio je rođen-spreman za novo izbacivanje. Odlučio je kako njegovu farmu napušta Amra, iako ga je zamolila neka razmisli. Istaknula je kako bi voljela ostati na njegovu imanju, makar je ranije izjavila da odlazi ako Rade izbaci Suzanu.

'Ne možeš me tako izvrijeđati'

Radoslav joj je samo rekao kako mu njezino mišljenje nije nimalo bitno i da baš ona napušta farmu.

- Cijenim, svatko ima pravo na mišljenje, ali ne možeš me tako izvrijeđati - Amra se pobunila.

- Ja ti opraštam za ono jučer, što si lagala sve nas tri puta u pet minuta. Ja ti opraštam jer tko sam ja da ti sudim - obratio se nakon toga Ireni.

I Irena nije mogla šutjeti.

- On nema poštovanja, nema osjećaja. On hoće ženu koja će ostati doma i kuhati - Irena je opet zaplakala zbog novog izbacivanja i molila Radu da se ispriča Amri, no on je odbio.

Pohvalio je Ines

- Ineska, ti si takva kakva jesi. Imaš puno dobrih strana, popravila si se zadnjih par godina. Ja znam da ti mene nikada ne bi izdala, prevarila. Na tome ti mnogo hvala - rekao je Radoslav Ines.

- Kojoj ženi nije drago dobiti kompliment? Pogotovo od Radoslava - komentirala je.