Rafael Dropulić pobijedio je u dva showa, ali je odustao od slave i sreću pronašao u vjeri

Nekadašnju reality zvijezda iz Ploča, Rafaela Dropulića Rafu (39) javnost je upoznala 2003. kad je pobijedio u glazbenom showu Story SuperNova. Odustao je od glazbene karijere te je posvetio svoje vrijeme obitelji i Bogu.

Rafo je danas voditelj u emisiji 'Blagoslovljen tek' na Laudaro TV-u, obiteljski čovjek i otac te je zaposlen u zagrebačkom Gradskom uredu. Radio je duže vrijeme u zagrebačkom Odjelu za turizam u upravi Grada Zagreba, a sada je u Odjelu za poduzetništvo.

Foto: YouTube

Nakon što je 2003. godine pobijedio u showu Story SuperNova, osvojio je nagradu od 100 tisuća kuna, te je veći dio iznosa dao za izgradnju crkve u Pločama. Nakon snimljenog singla 'Ja sam Rafo' nastupio je i na Splitskom festivalu te osvojio drugo mjesto publike.

Foto: Ž. Lukunić

Samo pet godina kasnije odnio je pobjedu i u prvoj sezoni 'Farme'. Osvojio je pola milijuna kuna, a prema mišljenju gledatelja Nove TV koji su ga tada izabrali kao pobjednika, u životu bez struje, tekuće vode i na seoskom imanju na kakvom su prije stotinjak godina živjeli naši stari, najbolje se snašao.

Foto: D.Puklavec

Premda je uživao popularnost nakon sudjelovanja u showovima i mnogi su mu prognozirali uspješnu estradnu karijeru, Rafael ipak nije krenuo tim putem.

- Svi su mi govorili 'Joj, budalo jedna, što si sve mogao imati, a ti na kraju sve to ostaviš. Dižeš se ujutro na posao u osam, dolaziš doma u četiri mrtav umoran, što ti je to trebalo, a mogao si svirati okolo, putovati - rekao je svojedobno.

Foto: Marijan Delija/PIXSELL

Dogodila mu se snažna duhovna promjena. Počeo je osjećati bliskost i želju za Bogom, a sve se promijenilo njegovim odlaskom u Međugorje na seminar posta, molitve i šutnje.

- Gdje sam shvatio da karijera nije nešto što mora biti na prvome mjestu i da su životni prioriteti: Bog, obitelj, pa onda sve drugo. I meni se tada sve preokrenulo. Što god sam krenuo napraviti, nailazio bih na zid koji mi nije dao dalje. Spletom okolnosti bilo je potencijala i ništa se nije napravilo, ali danas vidim da je to bila Božja volja jer sad vidim, da sam tada ostvario glazbenu karijeru ne bih se kasnije oženio, pitanje bih li imao djece, jer se sjećam kako sam razmišljao i tko zna kamo bi me sve to odvelo - rekao je Rafo u intervjuu za Večernji list.

Foto: screenshot/Pink Tv

Rafo i supruga su prije pet godina dobili prvo dijete, djevojčicu. Tada nam je rekao kako se za ulogu roditelja dugo pripremao i čitao knjige, ali je stvarnost ipak drugačija. Veliki je vjernik i trudi se živjeti po Božjim uvjerenjima.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Apsolutno podržavam inicijativu 'U ime obitelji' i sve što oni rade. Nisam se molio ispred bolnica samo zbog nedostatka vremena i moje lijenosti - rekao nam je Rafo prije nekoliko godina.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Rafo, kako ga prijatelji zovu, i supruga su posljednjih 12 godina neokatekumeni (op.a. crkveni pokret osnovan 1964. godine u Madridu s ciljem kršćanskog odgoja suvremenog čovjeka). Iako više ne nastupa toliko često, Rafo ponekad održi pokoji koncert. S reperom Antom Cashom pjeva u crkvenom zboru, a prošlo ljeto je nakon dugo vremena pjevao pred većom publikom. Naime, nastupio je na duhovnom koncertu 'Pogledaj srcem' pred 500 tisuća ljudi na maksimirskom stadionu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dropulić je nedavno gostovao u emisiji 'More milosrđa' gdje je detaljno i otvoreno govorio o svojoj prošlosti, traganju za Bogom i duhovnosti.

U razgovoru s urednikom Danielom Vorihom, Rafo se prisjetio svoga djetinjstva i vjere koju je stekao u obitelji.

- Ja sam iz tradicionalne katoličke obitelji, primio sam sakramente, međutim to je ta tradicionalna vjera. Ako pričamo o upoznavanju Isusa u smislu upoznavanja živoga Boga to je priča mog traganja za Isusom, za istinom koja je trajala nekoliko godina. Kod mene nije bilo obraćenje preko noći, već je to bio dug proces, jedno vrlo snažno iskustvo. Od tada pa do dana danas Isus je moj Bog i moje je da ispunjavam njegovu volju koliko god mogu - izjavio je Rafo.

