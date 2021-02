Estrada ponekad zna biti surova pa nije ni čudno da su se neki glazbenici odlučili okrenuti duhovnoj glazbi, a danas ponosno slave vjeru i Gospodina. Evo tko su oni:

Rafael Dropulić

Reality zvijezda iz Ploča, Rafael Dropulić Rafo (38) prije nekoliko godina odustao je od povratka na glazbenu scenu. Rafo se nakon kratkotrajne glazbene karijere i pjesme 'Ja sam Rafo' iz 2003., posvetio vjeri, obitelji i studiranju. Iako je prije tri godine s reperom Antom Cashom snimio navijačku himnu, Dropulić je ipak odustao od povratka na glazbenu scenu.

- Svi su mi govorili 'Joj budalo jedna, što si sve mogao imati, a ti na kraju sve to ostaviš. Dižeš se ujutro na posao u osam, dolaziš doma u četiri mrtav umoran, što ti je to trebalo, a mogao si svirati okolo, putovati - rekao je svojedobno.

Sestre Palić

Četiri sestre osvojile su publiku predivnim vokalnim sposobnostima, a danas su jedna od najtraženijih duhovnih grupa u Hrvatskoj. Inače, najstarija sestra Djordjija javnosti je poznata kao prateći vokal Tonyja Cetinskog, sestra Kornelija također radi kao prateći vokal brojnim izvođačima, Elizabeta predaje u jednog glazbenoj školi, dok najmlađa sestra Mihaela Karla uči za fakultet.

Ivana Husar Mlinac

U grupi Divas bila je do 2005., nakon čega je krenula u solo karijeru. Počela je izvoditi duhovne pjesme, a potom je s Martinom Tomčić otvorila privatni glazbeni tečaj. Tvrdi da je tek tad počeo njezin život.

- Doživjela sam predivan kontakt s Bogom i bitne stvari prepustila u Njegove ruke. Osnovala sam obitelj i počela živjeti realnijim životom. Nisam željela žrtvovati obitelj i rekla sam: ‘Okej, Bože. Stop. Ovako više ne ide’ - ispričala je Ivana za Studentski katolički centar i dodala kako se nikada nije pokajala što se posvetila se jednoj naizgled mirnoj karijeri.

Alen Hržica

Alan Hržica (42), jedan od predvodnika duhovne glazbene scene u Hrvatskoj, a prije nekoliko godina otkrio je kako se umorio od estrade.

- Umorio sam se kada sam ušao na estradu i vidio kakva je to igra. Onda sam osjetio silinu Božje ljubavi koja me dovela do suza. Otkrio sam živog Isusa. Proces katarze trajao je godinama i danas sam uvelike slobodan čovjek. Slobodan od poroka, loših navika, slabosti, navezanosti - kazao je glazbenik koji je voditelj molitvene zajednice Srce Isusovo s kojom je 2016. dobio nagradu Porin za najbolji album u kategoriji duhovne glazbe.

Sestre Ramljak

Darija i Anamarija Ramljak sestre su koje su nas svojim iznimnim i nestvarnim vokalnim sposobnostima impresionirale gledatelje showa 'Supertalent', a stigle su čak do finala. One dolaze iz Međugorje, a kažu kako je duhovna glazba ono što ih čini osobitima i da ih najbolje predstavlja.

- Želimo prenijeti poruku mladima da i kroz duhovnu glazbu mogu biti potpuni ljudi i da je to ono što mi osjećamo i u čemu smo uspjele - rekle su djevojke.