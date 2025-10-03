Obavijesti

Ranije ju je prijavio za nasilje u obitelji, a sad Sergej Trifunović sa suprugom 'čeka' prvo dijete?

Ranije ju je prijavio za nasilje u obitelji, a sad Sergej Trifunović sa suprugom 'čeka' prvo dijete?
Foto: Antonio Ahel

Sergej Trifunović i njegova supruga Isidora potaknuli su šuškanja da očekuju prinovu nakon što je glumac na Instagramu podijelio fotografiju nalik ultrazvuku

Sergej (53) i Isidora Trifunović (29) očito imaju pravi razlog za slavlje. Gumac je na svojem Instagram profilu podijelio fotografiju koja je potaknula brojna nagađanja da par očekuje dijete.

'Čarobnost!! Čestitam od srca!! Živjeli', 'Bravoooo',  'Čestitam. I mi imamo istu sliku ultrazvuk. Kako pogode baš taj ugao. Bravo za mamu i tatu', 'Sretno', 'Predivno! Čestitam!', pisali su im obožavatelji.

Međutim, Sergej nije htio otkriti detalje o cijeloj situaciji.

- Hvala puno na čestitkama, ali ne bi ovo komentirao - odgovorio je glumac na upite Net.hr-a.  

Podsjetimo, par je i ranije govorio o mogućnosti proširenja obitelji. Dok je Isidora jednom prilikom nabrajala članove njihove male zajednice, Sergej je kroz šalu dodao da 'rade na prinovi'.

Iako je godinama nosio titulu najpoznatijeg neženje u regiji, sve se promijenilo u proljeće 2024. Tada je u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru, u prisustvu najužeg kruga ljudi, stao pred oltar s Isidorom Mijanović, koju je upoznao početkom iste godine i u koju se, kako je sam priznao, zaljubio gotovo na prvi pogled.

U listopadu iste godine par je u Beogradu sklopio i građanski brak, a kumovala im je crnogorska glumica Anja Drljević. Njihova veza u početku je bila tiha i daleko od medija, no kada je postala javna, izazvala je veliki interes. Sergej je u jednom intervjuu otkrio da je već na drugom izlasku osjetio kako će upravo Isidora biti majka njegove djece.

No nedugo nakon sklapanja građanskog braka pojavile su se i prve trzavice. Prema navodima srpskih medija, Trifunović i supruga posvađali su se u večernjim satima u svom stanu, a on je potom pozvao policiju i prijavio je za obiteljsko nasilje. Izvor blizak paru za Kurir je tada tvrdio da Isidora 'više ne može trpjeti njegovo ponašanje i probleme koje joj stvara od kada su se vjenčali', a navodno je povod sukoba bio koncert koji je Trifunović organizirao u čast Bore Čorbe.

Beograd: Sergej Trifunović sa suprugom na konferenciji filma Volja sinovljeva
Foto: antonio ahel

