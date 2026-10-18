FOTO Raquel Mauri ima novu zvijer od 300.000 eura? U Bentleyju se ljubila s Rakitićem

Crna navlaka pala je, a ispod nje zasjao luksuzni Bentley u zlatnoj nijansi! Raquel Mauri (36), supruga Ivana Rakitića (38), ima novu zvijer na četiri kotača. U salonu je veselo pozirala uz automobil, a zatim jedva dočekala sjesti za volan. No prije prve vožnje palo je i malo romantike! Raquel i Ivan poljubili su se u Bentleyju, a ona nije skidala osmijeh s lica
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Novo poglavlje na kotačima. Neka putovanje počne - poručila je Raquel.
| Foto: Instagram
Novo poglavlje na kotačima. Neka putovanje počne - poručila je Raquel. |
Foto: Instagram
Novo poglavlje na kotačima. Neka putovanje počne - poručila je Raquel.
| Foto: Instagram
A cijena ove zvijeri? Nije nimalo skromna! Riječ je o Bentleyju Bentayga, čije se cijene novih primjeraka u Španjolskoj kreću od oko 220.000 do više od 360.000 eura, ovisno o izvedbi i opremi. Koliko su Rakitići izdvojili za svoj zlatni primjerak, nije poznato.
| Foto: Instagram
A luksuzni automobili Rakitićima nisu novost! Još 2022. godine Ivan i Raquel pozirali su u Bentleyju Bentayga, a umirovljeni nogometaš ranije se počastio BMW-om i8 te Rolls-Royceom Phantomom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Raquel Mauri
Raquel nije skrivala koliko joj je život u Hrvatskoj odgovarao.
| Foto: Instagram
Još ranije je govorila da je Split podsjeća na Španjolsku, ponajviše zbog hrane i otvorenih ljudi.
| Foto: Instagram
S hrvatskim se ipak malo više mučila.
| Foto: Instagram/Raquel Mauri
- Razumijem puno, ali ne znam pričati. Malo pomalo. Ja sam mašina - našalila se Raquel, koja je brzo zavoljela i domaću kuhinju, posebno sarmu i kulen.
| Foto: Instagram
Raquel je vrlo aktivna i na društvenim mrežama, gdje pratiteljima često pokazuje djeliće obiteljske svakodnevice, putovanja i života uz more.
| Foto: Instagram
Nerijetko objavljuje i fotografije u kupaćim kostimima na kojima do izražaja dolazi njezina vitka i isklesana figura, a takve objave redovito privuku brojne reakcije i komplimente pratitelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Raquel Mauri
Foto Instagram/Raquel Mauri
Foto Instagram/Raquel Mauri
Foto Instagram