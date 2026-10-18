IMA SE, MOŽE SE FOTO Raquel Mauri ima novu zvijer od 300.000 eura? U Bentleyju se ljubila s Rakitićem

Crna navlaka pala je, a ispod nje zasjao luksuzni Bentley u zlatnoj nijansi! Raquel Mauri (36), supruga Ivana Rakitića (38), ima novu zvijer na četiri kotača. U salonu je veselo pozirala uz automobil, a zatim jedva dočekala sjesti za volan. No prije prve vožnje palo je i malo romantike! Raquel i Ivan poljubili su se u Bentleyju, a ona nije skidala osmijeh s lica

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