Raquel se oglasila nakon što se Rakitić oprostio od Seville: 'Ovo je kraj naše etape, hvala svima'

Bivši reprezentativac Ivan Rakitić (35) jučer se oprostio od Seville, a nogometnu karijeru nastavlja u saudijskom Al Shababu. Danas se putem društvenih mreža oglasila njegova supruga, Raquel Mauri.

- Dan prepun emocija koje nikada nećemo zaboraviti, u kojem završava naša etapa u Sevilli. Sa željom i uzbuđenjem sada krećemo u novu etapu. Hvala svima na tolikoj ljubavi - poručila je ona uz fotografije sa stadiona.

Rakitić je u suzama izrekao 'zbogom' voljenom klubu.

- Kako to da Hrvat rođen u Švicarskoj može reći da je njegov dom u Sevilli? Sevilla je meni i više od doma. Odlazim, ali vratit ću se. Nažalost, godine me stižu i neću se vratiti kao igrač, ali Sevilla će me uvijek imati uz sebe - izjavio je na konferenciji za medije.

Inače, Sevilla je spojila Rakitića sa suprugom. Upoznali su se kada je potpisivao za klub 2011. godine, prvog njegovog dana u Španjolskoj.

- Večerali smo s nekim ljudima iz kluba, a kako sam bio nervozan, znao sam da neću moći odmah zaspati pa sam zamolio brata da odemo na jedno piće. To mi je promijenilo život. Žena koja je radila u baru bila je prelijepa.Odmah sam si rekao da mi se sviđa ovaj grad. Nisam joj mogao reći ništa osim 'bok' jer nisam znao ni riječ španjolskog. Rekao sam bratu da ću oženiti tu ženu - ispričao je nogometaš jednom prilikom za The Players Tribune.