Raskošan after party Kourtney i Travisa: Pjevali im Bocelli i sin, mlada nosila seksi crnu haljinu

Reality zvijezda Kourtney Kardashian (43) i bubnjar Travis Barker (46) nakon raskošne ceremonije u Portofinu gdje su izrekli svoje sudbonosno ''da'' odlučili su se zabaviti zajedno s gostima na privatnoj zabavi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kourtney je za after party odlučila promijeniti look pa se iz bijele vjenčane haljine preodjenula u crnu mini haljinu s čipkanom podvezicom koju je Travis skinuo s zubima i bacio svojim djeverima da uhvate. Sve to uhvatila je na kameri kćer od Travisa, Alabama Barker (16).

Na društvenim mrežama mnogi uzvanici su objavljivali snimke sa zabave, pa su tako atmosferu prenosili Machine Gun Kelly koji je došao sa zaručnicom Megan Fox, kao i sestre Kim, Kylie, Khloe i Kendall.

Novopečeni mladenci obukli su i bijele kožne jakne, a na leđima im je pisalo Gospodin i Gospođa Barker.

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama može se vidjeti kako su mladenci, ali i gosti, uživali.

Kylie je postavila nekoliko videa, a plesala je i sa sestrom Kendall kao i sa majkom Kris koja je bila kraljica plesnog podija.

Uzvanici su kasnije uživali i u bijeloj torti na tri kata, a stolna dekoracija bila je vrlo jednostavna - bijeli tanjur na kojem je bila crvena ruža.

Na zabavi su bili i Landon (18), sin od Travis te Mason, sin od Kourtney, piše Daily Mail.

Prisjetimo se, Barker je zaprosio Kourtney u listopadu 2021. na plaži u Montecitu u Kaliforniji, a prvi put su se vjenčali u Las Vegasu. Par je nakon toga održao i civilno vjenčanje u SAD-u, a zatim i raskošnu svadbu u Portofinu u Italiji.

Prvi svadbeni ples mladenci su otplesali uz pjesmu I Found My Love in Portofino, koju su u duetu izveli proslavljeni talijanski tenori Andrea Bocelli i njegov sin Matteo Bocelli koji su bili gosti iznenađenja na vjenčanju, piše magazin People.

- Želimo im sve najbolje u zajedničkom životu i dugo sjećanje na predivne trenutke u vili L'Olivetta i dvorcu Brown -, rekli su Bocellijevi.

Uz pjesmu za prvi ples, Andrea i Matteo su gostima izveli ljubavne pjesme Can't Help Falling in Love i Fall on Me.

