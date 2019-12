Raskrinkali mađioničara: 'Ovaj prodaje fore iz osnovne škole'

Osjećam se super. Maksimalno sam uzbuđen i ne mogu dočekati da nastupim, rekao je Slovenac Siniša Hotko (36) netom prije nastupa u showu 'Supertalent'. Predstavlja se kao hipnotizer i mentalist koji je proniknuo u najskrovitije tajne uma. Zna obuzdati, tvrdi, i kontrolirati svoje, ali i tuđe misli, a svoj talent koristi kako bi ljudima pomogao riješiti se trauma, strahova ili loših navika.

Siniša je ovaj put obećao primamljiv, šokantan i mističan nastup, no prema komentarima žirija u tome nije u potpunosti uspio. Matematičkim računicama tražio je od publike i žirija da dođu do jednog broja kojeg su potom trebali pretvoriti u riječi i na kraju trika svi zamisliti zemlju Dansku i životinju antilopu.

- Možda je do mene, ali mene si izgubio u prvom brojanju. Ja sam zamislio jedan i na kraju dobio dva noja u Andori - rekao mu je Davor Bilman (43), dok su se Janko Popović Volarić (39) i Martina Tomčić (44) nadovezali i složili kako je puno bolje nastupao na audiciji. Maji Šuput (40) ovaj se nastup svidio.

Osim žirija, Siniša nije oduševio niti publiku, koja je na društvenim mrežama na nastup ostavila i poneke negativne komentare.

- Što se mađioničara tiče, to je trik iz osnovne škole. Bilo koji broj od dva do devet koji zamisliš i pomnožiš s devet će ti dati dvoznamenkasti broj čiji je broj znamenki uvijek devet. 2x9=18 (1+8=9), 3x9=27 (2+7=9) itd itd... I onda će se uglavnom svi sjetiti Danske. Kad smo bili klinci se nije išlo na životinju s A nego na voće jer su svi odmah pomislili ananas - komentirao je jedan gledatelj, a drugi poručio da su to dječji trikovi.

- "Mađioničar" prodaje dječje trikove. Isti trik je bio u Brain Games, rezultat je bio Denmark - Kangaroo - Orange. I onda se on naziva supertalentom - izjavio je gledatelj.

'Ovo je žešća glupost stara 20 godina, Preloše', 'Kad ti Maja ne komentira fantastično, onda znaš da si banana od lika', 'Užasno loš trik', 'Mađioničar prodaje dječje trikove i onda se naziva supertalentom', 'Ne mogu vjerovati da ovaj mađioničar prodaje foru koju sam prodavao u osnovnoj školi prije 15 godina' - neki su od komentara na njegov nastup.

Inače, Siniši je ovo već drugo polufinale u showu 'Supertalent', a prvo je bilo u slovenskoj inačici.

