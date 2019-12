Raspad Fosila, Maja šeta gola, Maradona se mlati na Jadranu

Do te 2014. godine legendarna grupa Novi Fosili djelovala je koliko-toliko skladno. Znalo se da Rajko ima svojih problema, ali kad je ostatak benda obznanio da na Rajka "ne mogu računati" za koncert u Beogradu u sklopu oproštajne turneje, izbio je pravi skandal.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zbog teške Dujmićeve bolesti odlučili smo trenutačno prestati s radom grupe. Naime, poznato je da Rajko već tridesetak godina vodi bitku s ovisnošću zbog koje smo se razišli 1991. nakon što je odbio odlazak na liječenje. Nažalost, Rajkovo je stanje takvo da nakon prisilne hospitalizacije u bolnici Vrapče ne može ispuniti dogovorene obveze. Žao nam je zbog toga. I dalje ćemo ga podupirati u nastojanjima da se oporavi i ozdravi - složili su se Sanja Doležal (51), Marinko Colnago (72) i Vladimir Kočiš Zec (66).

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Dujmićev odgovor nije dugo trebalo čekati. Razočaranje nije mogao sakriti.

- Sve te koncerte, otkako su otišli Đurđica Barlović, Slobodan Momčilović Moka i Nenad Šarić, trebalo je izdržati. U bendu mi govore da sam bolestan, da nisam normalan. A zašto onda pjevaju moje pjesme? Mislio sam da će ova oproštajna turneja biti dostojna pokojnih članova benda i prevario sam se - ljutio se Rajko.

Danas Novi Fosili nastupaju bez Rajka, koji je u kolovozu završio i u zatvoru, a danas se oporavlja u jednoj bolnici. Nedavno nam je rekao kako je spreman na nove estradne izazove te kako radi na albumu duhovne glazbe.

A osim Rajka još se jedan velikan te godine borio s ovisnošću. Mali zeleni, legendarni Diego Armando Maradona stigao je u posjet Dubrovniku, a kad je već došao, onda se odlučio i potući.

Foto: screenshot/ Intervenirala je i dubrovačka policija, a posebno je zanimljivo što je Diego samo koji dan ranije bio na audijenciji kod Pape Franje u Vatikanu i tamo je, kako je rekao, "našao mir".

Ta nam je 2014. godina donijela i dosta golotinje i seksa. Reality zvijezde Marijana Čvrljak i Nikola Nemešević Nemeš bili su na vrhuncu svojeg ljubavnog ludila. Nakon jednog ludog izlaska u Beogradu, par se navodno poseksao u wc-u kluba. Gosti su prijavili razbijeni inventar u jednoj od kabina, ali par je dotad već napustio objekt.Nekoliko tjedana poslije, bivši ljubavnici opet su se odlučili zabaviti u jednom od klubova srpske prijestolnice. Ovaj put Marijana je odlučila lizati Nemeša, koji je to popratio s osmijehom na licu. No lizanju i seksanju ubrzo je došao kraj. Marijana je tad u intervjuu za RTL obznanila kako je vezi došao kraj.

Foto: Beogradnocu - Prekid je konačan. To je agonija koja se duže odvijala. Dala sam sve od sebe. Nitko ne zna kako je biti Marijana - govorila je Šibenčanka sa suzama u očima.

I dok su se Marijana i Nemeš skidali radi užitka, Hrvatica s njemačkom adresom Klara Perko odlučila je to napraviti zbog slave. Ova dama, koju smo kasnije upoznali i u prvoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" sudjelovala je u realityju 'Adam i Eva' u kojem vrijeme natjecatelji provode goli. Taj je potez izazvao bijes njezine obitelji.

Foto: promo - Htjela sam da mi se otvore nove mogućnosti u šoubiznisu. Stojim iza svojih poteza, ali ne bi ih ponovila. Tata se malo smirio, ali mama mi je rekla 'Nemoj sad neki porno, dat ću ti novac, ne trebaš to raditi - rekla je Klara nakon izlaska iz showa.

Gola se te godine skidala i Maja Šuput. Pjevačicu u usponu 'uhvatio' je naš čitatelj u noćnoj šetnji Zagrebom. Na sebi je imala donje rublje i kaput, a kad se uzme u obzir da je taj dio grada dame noći koriste kao svoje radno mjesto, možete zamisliti šok našeg čitatelja. Na kraju se ispostavilo da se Maja nije prostituirala već je snimala spot.

Foto: snimio čitatelj 24sata Ta je godina bila plodna i za srpsku starletu Soraju Vučelić. Tad mlađa, ali jednako bujna Sorajica zapela je za oko ponajboljem svjetskom nogometašu Neymaru. Brazilac je starletu primijetio na Ibizi, kasnije su se dopisivali preko društvenih mreža, da bi, očaran bujnošću, Neymar ubrzo po nju digao i avion. Par se neko vrijeme družio, a onda je ovoj romansi došao kraj. I dan danas Soraja se zagonetno smješka kad ju priupitate za Brazilca.

Bila je to i godina ljubavi. Ivica Kostelić u Zagrebu je oženio svoju Elin, a buknula je i ljubav Nike Kranjčara i Zrinke Cvitešić.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU 'ZENZACIJE'