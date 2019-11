Rat bivših ljubavnika: 'Burak, ti si za mene skroz netalentiran'

Burak možda ima stav i držanje turskog osvajača, ali kad progovori, sve padne u vodu. Nema autoritet. Ka pusti glasić, to je kao povjetarac. Teško će gledatelji povjerovati da bi netko takav vodio tursku vojsku u osvajačkim pohodima, rekla je Neslihan Atagül (27).

Turska glumica našim je gledateljima poznata kao Nihan iz serije “Bit ćeš moja”. U istoj seriji partner joj je bio Burak Özçivit (34), kojeg Neslihan danas ogovara na sva usta. Slovili su za najbolji i najtraženiji glumački par Turske, a govorilo da će njih dvoje opet skupa glumiti. U međuvremenu je Neslihan potpisala ugovor za samo nekoliko epizoda serije “Ambasadorova kći”.

Buraka je zapao puno veći komad kolača. Glumac, koji se proslavio ulogom Bali-bega u seriji “Sulejman Veličanstveni”, upravo je počeo snimanje još jedne povijesne serije. Igra glavnu ulogu u projektu “Osman”. Serija se počela snimati, objavljeni su i traileri koji su podijelili javnost. Neki tvrde da Burak nije dorastao ulozi osvajača. Ističu da je lik Osmana prevelik zalogaj za njega. Drugi su oduševljeni i pišu kako nijedan drugi glumac ne bi tako odigrao poznatog osvajača.

Nazivaju ga polutalentiranim manekenom. Neslihan, nažalost, nije podržala kolegu. Turski tabloidi bruje kako u visokom društvu ismijava kolegu. Nije propustila reći kako joj je za snimanja serije “Bit ćeš moja” udvarao, a ona ga je odbila. Nije mu mogla osporiti da je veliki profesionalac, a kemija s ekrana između njih dvoje bila je nevjerojatna. Ipak, zgrozila se kad ga je vidjela kao Osmana.

- Nakon toga prvog šoka umrla sam od smijeha. Usporedila sam Osmana i Ertugrula, sina i oca. Kad Engin Altan Düzyatan kao Ertugrul progovori, kao da se sprema oluja, svojim glasom bi mogao drveće iščupati iz korijena. Buraku to ne ide - priča Neslihan.

Glumica je bila uvjerena da njezini komentari neće doći do Buraka, no jet-set se pobrinuo da se baš to dogodi.

- Od svih sam očekivao da će me kritizirati, ali ne i od Neslihan. Bili smo u jako dobrim odnosima. Ne znam što joj to treba. Uostalom, i ja mislim da će ‘Ambasadorova kći’, nova serija u kojoj Neslihan igra za nju biti promašaj. Jer da su je shvatili ozbiljno, ne bi joj ponudili ugovor za svega tek nekoliko epizoda - Burak joj nije ostao dužan. Dodao je da u rukama ima petogodišnji ugovor te tako netalentiran ne treba se brinuti hoće li imati posla u tom periodu.

