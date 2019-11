Zvijezda serije 'Crni biser': Ja ne bih pristala na seks u troje

Zvijezda serije “Crni biser”, Hande Erçel (25), u novoj turskoj uspješnici koju gledamo na Novoj TV muku muči s ljubavi, a privatno, tvrdi, takvih problema nema. No samo dvije godine prije tabloidi su brujali o njoj jer je Merve Bolugur (32), sultaniji Nurbanu iz “Sulejmana Veličanstvenog”, preotela muža, pjevača Murata Dalkılıça (36). Točnije, Hande je iskoristila bračnu krizu. Kad se Murat razveo, počeli su vezu, a Merve je, pisali su mediji, zapala u anoreksiju. Iako su Handeini profili na društvenim mrežama ispunjeni zajedničkim fotografijama s ovogodišnjeg ljetovanja, glumica tvrdi da solira.

Foto: Instagram

Kako ste ušli u glumački svijet?

U ovaj posao ušla sam sa scenom smrti. Snimao je moj omiljeni redatelj Cevdet Mercan i od uzbuđenja nisam znala što da radim. No mislim da mi je ta scena donijela sreću. Moj prvi, veći posao, kojim su mi se otvorila vrata, bio je lik Meriem u seriji ‘Luda učionica na fakultetu’. Nakon toga glumila sam u seriji ‘Drvo života’ u kojoj je glavnu ulogu imao Fikret Kuşkan. Taj set bio mi je poput škole. A serija ‘Kćeri sunca’ bila mi je najveći korak. Poput uspona. To sam htjela. Mislim da su mi je zato i dali.

Jeste li očekivali da ćete probuditi tako veliko zanimanje publike?

Naravno da sam to željela, no nisam očekivala da će se dogoditi tako brzo i da će me do te mjere prepoznati

Imate samo 25 godina. Što vam znači takva naklonjenost publike, njihova ljubav?

Biti toliko omiljena za mene je vrlo posebno. Moram se pobrinuti da to i potraje. Kad navršim 33 godine, i moji će obožavatelji biti deset godina odrasliji i želim da i dalje nastave osjećati isto. Želim da se za svaki lik koji glumim vežu koliko se vežem i ja. Stoga mi to nameće velik osjećaj odgovornosti.

Foto: Privatni album

Što je slava promijenila u vašem životu?

Zapravo se u mom pogledu na život ništa nije promijenilo. Samo me usrećuje kad se ljudi okreću prema meni kad izađem na ulicu.

Puno je glumaca koji su brzo zabljesnuli i nestali... Plaši li Vas budućnost?

Ne. Iza leđa mi stoje obitelj i obrazovanje. No u životu želim činiti ispravne i uredne korake.

Jesu li vas toliko zavoljeli zbog fizičkog izgleda ili zbog vaše glume?

Čovjekova se iskrenost potpuno odražava na kameru. Nisam žena koja u sebi nosi zlobu. Osjećam da ta iskrenost prelazi i na drugu stranu. Mislim da sam zbog toga toliko omiljena.

Foto: Privatni album

Koliko sebe unosite u likove? Konkretno, u ulogu Hazal, koju upravo gledamo u “Crnom biseru”?

Trudim se da likovi koje glumim ne ostanu vezani samo za scenarij i redatelja, nego da im pridodam mnogo i od sebe. Posao radim s puno posvećenosti i ljubavi. Kao i cijela ekipa. I to se sigurno odražava na ekranu. Mislim da je to najveći faktor u dugotrajnosti svakog projekta. Uz scenarij, dakako. Priča može biti važnija od svega jer je ona ta koja usmjerava projekt.

Foto: Privatni album

Kakve ciljeve imate u glumi?

Rado bih se okušala na filmu i tako spoznala što mogu, a što ne mogu.

Zanima li vas Hollywood?

Sve su opcije otvorene, ako se ukaže prilika, zašto ne?!

Biste li pristali na ljubav u troje?

Nikad. Veza se sastoji od dviju osoba.

Tko je po vama glumica br. 1? Koju smatrate i darovitom i lijepom?

Jako volim Penelope Cruz, ali prednost ipak dajem Natalie Portman. Rado bih glumila lik koji je ona igrala u ‘Crnom labudu’.

Foto: Privatni album

U zadnje vrijeme puno radite. Kako se opuštate?

Volim masaže, no nakon što sam probala onu na Tajlandu, ove naše mi se baš i ne sviđaju. Rado uspoređujem Tursku s Tajlandom i sviđa mi se što su tamošnje žene jako samosvjesne i snažne. Uz masažu volim i streching jer mi jako odgovara istezanje.

Foto: Privatni album

Bez čega nećete izaći iz kuće?

Bez maskare. Oči, pogled... to je prvo što primijetite na nekome i najvažniji je dio lica. A prvi dojam koji steknete kad nekog upoznate, također je najvažniji. Redovito idem kozmetičarki na njegu lica jer na snimanjima imam tešku šminku.

Prije glume bavili ste se manekenstvom. Je li moda i danas važni dio Vašeg života?

Ne u mjeri da ću odjenuti nešto što je moderno, a uopće mi ne stoji. Privatno volim traperice i mini haljine. Ne volim drečavu odjeću ni štikle. Bolje se osjećam u niskoj obući. Zato sam luda za nakitom. Svašta stavim na sebe, volim ga istaknuti. Važno mi je da nakit bude u prvom planu od odjeće koju nosim.

