Ravnateljica Galerije umjetnina: 'Ova izložba daje relevantan pregled suvremene umjetnosti'

Zbog velikog interesa posjetitelja trajanje izložbe "Erste fragmenti" u Galeriji umjetnina u Splitu produženo je za još dva tjedna, odnosno, zainteresirani će moći pogledati radove mladih, ali i onih danas već etabliranih umjetnika do 11. svibnja. Riječ je o izložbi radova koje je Erste banka otkupila od mladih umjetnika na natječajima tijekom proteklih 20 godina, a tu su i radovi otkupljeni tijekom ove godine. Ravnateljica Galerije umjetnina, Jasminka Babić, inače prva žena na toj poziciji u više od 90 godina njezina postojanja, ovom prigodom otkriva nam zašto su za mlade umjetnike važne ovakve izložbe, što je posebno raduje prilikom pripremanja i tijekom otvorenja neke izložbe te što pripremaju u narednom periodu. Što se tiče izložbe "Erste fragmenti", riječ je o 20. jubilarnom izdanju, a ulaz je besplatan.

Otvorena izložba Erste Fragmenti u Galeriji Umjetnina Split | Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Koliko su za mlade umjetnike važni projekti poput otkupnog natječaja Erste banke i izložbe 'Erste fragmenti'?

Za mlade je umjetnike u Hrvatskoj ovakav otkupni natječaj značajna prilika za financijski poticaj na početku karijere koji su zbog još uvijek slabog i nereguliranog tržišta izuzetno rijetki. Također, smatram da je poticaj značajan i na razini potvrde kvalitete jer ono što je važno napomenuti je da 'Erste fragmenti' od početka inzistiraju na panelu stručnjaka koji odlučuju o nagradama, što je vidljivo i u današnjoj kvaliteti ove zbirke.

Kakva je posjećenost izložbe i do kada će biti otvorena za javnost?

Izuzetno nam je drago što je izložba dobro posjećena, posebno od strane mladih umjetnika i studenata splitske umjetničke akademije jer je direktan kontakt i informacija o zbirci i natječaju Erste banke značajna za njihovu budućnost i vjerujem da će nakon ove izložbe biti još više prijava splitskih umjetnika. Izložba ostaje otvorena do 11. svibnja što će opet stvoriti mogućnost da ju pogleda sve veći broj stranih posjetitelja čiji značajni porast već bilježimo. Smatram da je i za njih ovakva izložba zanimljiva jer ne samo da predstavlja jednu zbirku već daje relevantan pregled suvremene hrvatske umjetničke produkcije.

Što vas osobno, ali i kao ravnateljicu Galerije, najviše raduje prilikom otvaranja neke izložbe, u ovom slučaju izložbe "Erste fragmenti"?

Svako otvorenje izložbe je povod za radost jer označava kraj značajne faze istraživanja i pripreme izložbe i njezin ulazak u novi život – komunikaciju s publikom. Splitska je publika otvorena i komunikativna i shvaća otvorenja kao priliku za zanimljivo druženje s autorima. Rijetko ćete na otvorenjima dobiti samo kurtoazne komentare, što mi je izuzetno drago. Otvoreno se komuniciraju sva pitanja, nedoumice i iskrene pohvale, što je nama jako značajno jer je direktan 'feedback' ipak najbolji.

Vi ste prva žena na čelu Galerije umjetnina u njezinoj povijesti dugoj više od 90 godina, kakve promjene ste odlučili unijeti i čemu posvećujete najviše pažnje?

Vođenje Galerije umjetnina sam preuzela prije pet godina, u izuzetno zahtjevno i neizvjesno vrijeme pandemije, za koje mi se danas čini da je bilo jako davno. Razlog tomu je dinamični program koji od početka nastojim održati jer smatram da je jedna od naših uloga i biti generator novih znanja i sadržaja, kao i potpora umjetničkoj zajednici. Naravno, uz to poštujući specifičnosti našeg muzeja koji ima izuzetno raznovrsnu umjetničku zbirku koja obuhvaća veliki period od 14. stoljeća do danas. Na prihvaćanje izazova ravnateljskog posla sam se odlučila nakon više od dvadeset godina rada u struci, kao i mnogo žena u sličnoj poziciji. Danas primjećujem da je više žena od muškaraca na čelu splitskih gradskih muzeja i institucija u kulturi, a pretpostavljam da ista situacija u Hrvatskoj i to mi je izuzetno drago. Očito je sazrelo vrijeme za ovakve promjene.

Kakvi su vam planovi za iduće razdoblje, kakve izložbe pripremate za naredni period?

Do kraja godine nas očekuje uobičajeno dinamičan i raznovrstan program. Mogla bi izdvojiti zanimljivu njemačku umjetnicu Ninu Annabelle Maerkl koja u lipnju izlaže svoje specifične 'prostorne' crteže. Na jesen nas nakon više od dvadeset godina u Splitu očekuje uvijek privlačan Bukovac i njegovo splitsko razdoblje, a za kraj godine predstavljamo po prvi puta opsežnu retrospektivu cijenjenog kipara Kažimira Hraste.