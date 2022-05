Ray J o kućnom uratku s Kim Kardashian: 'Ona i njezina majka Kris su pustile tu snimku'

Za njezinu slavu zaslužna je snimka seksa koja je 2007. objavljena na internetu. Kim Kardashian (41) tada je na snimci bila s bivšim dečkom Ray J-jem (41), a strani mediji pišu kako postoji nastavak snimke.

Naime, Kim sama objavila spornu snimku koju je držala u kutiji za cipele, a Ray J tvrdi da on nikada nije posjedovao nikakvu kopiju, piše Daily Mail.

Ray J-a najviše je razbjesnila izjava da joj je 'zabijao dildo u stražnjicu', što zvuči kao da je silovatelj i da je sve bilo na silu.

- Ako si uzrujan zbog komentara o dildu, očito je da je to bio sarkastičan komentar i da sam se smijala kada sam to izgovorila - u privatnoj poruci napisala je Kim Ray-u.

- Sjedio sam u sjeni više od 14 godina, dopuštajući Kardashianima da koriste moje ime, da iskorištavaju moje ime, da zarađuju milijune dolara tijekom desetljeća i pol govoreći o temi o kojoj zapravo nikada nisam govorio. Nikad nisam ništa otkrio. Nikada u životu nisam pustio tu snimku u javnost. Uvijek je to dogovor i partnerstvo između Kris Jenner, Kim i mene i bili smo partneri od samog početka otkako je krenula cijela priča s tom snimkom - rekao je Ray J.

Snimka seksa Kim i Raya procurila je u veljači 2007. godine. Kim je velika zvijezda postala samo osam mjeseci kasnije kad je započelo snimanje showa 'Keeping Up with the Kardashians'.

Ideja da snimku daju u javnos Ray kaže da je bila njegova, a sve to zbog uzora na ostale slavne osobe kojima je to dodatno podignulo popularnost.

Samo jedan od primjera je Paris Hilton te njen eksplicitni video s Rickom Salomanom.

Kim i dalje tvrdi da nije željela da video završi u javnosti, dok Ray J otkriva da je upravo ono angažira svoju majku Kris Jenner da organizira izdavanje video snimke putem Vivid Entertainmenta.

Osim toga dodaje da ugovor koji su potpisali se odnosi na tri seks snimke, jednu iz hotela u Meksiku, jednu iz Santa Barbare te treću koja se navodi kao uvod za snimku nastalu u Meksiku.

Samo jedna snimka doživjela je svjetlo dana, a to je upravo ta iz Meksika, a gdje se nalaze ostale Ray tvrdi upravo ispod Kimina kreveta u običnoj kutiji za cipele.

- Ona ih je sve zadržala - morala je pronaći snimku seksa iz Caba i predstaviti je. Tijekom cijele naše veze nikada je nisam posjedovao. Nijedna od njih nikada se nije nalazila u mojoj kući - bile su kod nje - rekao je Ray J.

