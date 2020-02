Razbjesnili Ameriku: Beyonce i Jay-Z sjedili za vrijeme himne

Super Bowl nisu propustili ni glazbene zvijezde i par, Jay-Z (50) i Beyonce (38) koji su na jedan od najvećih sportskih događaja u Americi došli sa kćeri Blue Ivy (8). Iako su na sebi nosili odjeću vrijednu nekoliko tisuća dolara te se ponašali kao prave zvijezde, glazbeni par šokirao je obožavatelje svojim ponašanjem za vrijeme otvaranja događaja.

Beyoncé and Jay Z watching Demi Lovato perform the National Anthem at the #SuperBowl. pic.twitter.com/XJjnIVNjWl