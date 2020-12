Izgleda kako je porota zamjerila Katarini to što kroz cijeli show niti jedan put nije bila u dvoboju, pa ju je tako odlučila u njega i poslati. Četiri glasa za Katarinu naspram dva za Sašu presudila su da upravo ona postane prva duelistica u reality showu 'Farma'. Članovi porote bili su poprilično oštri prema njoj, a Sanja joj je poručila: 'Uvijek si bila tu negdje, radila si zadatke, ja nisam rekla da nisi, ali si se uvijek negdje migoljila za razliku od ljudi koji su borilački ulazili u zadatak. Ako iskreno želiš biti farmerica, dokaži!'

Katarina nije ostala iznenađena nominacijom porote, no najviše ju je zbunilo Sanjino objašnjenje.

- Ja ne znam što je ona htjela reći, valjda kao ti si posvuda, a nisi na poziciji? Ne znam što to znači? Kao trebaš biti ukopan za sudoperom ili ukopan u štali? - komentirala je.

No, Katarinina nominacija brzo je pala u drugi plan kada je Maja kazala da nominira Sašu jer smatra da je licemjeran.

- Saša je ovdje pokazao, iz nekog mog subjektivnog aspekta, neke stvari koje mi se kod ljudi ne sviđaju. To je neko taktiziranje koje se dogodilo u areni kada je o Dori konkretno pričao tjedan dana prije svašta nešto, a prilikom nominacija te iste Dore navodio je neke druge, treće, pete razloge koji nisu bile bit i stalno je to zaobilazio i onda u toj areni kada su Dora i Prince pobijedili je pred svima rekao da je navijao za njih i kad je mene grlio je rekao nekoga sam morao reći. Prije toga je govorio jedno, sad je pokazao drugo, taktizirao je dosta. Ne volim to kod ljudi, volim kad je to direktno, s puno snage i muškosti - kazala je Maja bez ustručavanja.

Saša je odmah reagirao.

- Prvo i osnovno moraš znati da ja nisam licemjeran i to ne možeš reći. To što si ti isfrustrirana jer si izgubila, to je druga stvar. To su svi vidjeli - rekao je.

Sašu je dirnula Majina optužba da je licemjeran te cijelo poslijepodne nije prestajao o tome pričati.

- Čovjek u drugome vidi svoje greške pa bih ja rekao da je ona licemjerna, a ne ja, a to se vidi i kroz odnos sa Silviom kojega ima i nema. Mislim da prije ona nije posložena u glavi sama sa sobom, a kada to postigne onda će znati vjerojatno tko je i kamo putuje - objasnio je Saša i dodao: 'U životu nisam plakao, a ovdje sam plakao pred kamerama!'.

Dok je Saša objašnjavao farmerima da nije licemjeran, Maja je pokušavala objasniti Silviju zašto ga ona tako vidi.

- Ljudi baš nisu naviknuli na takvo plasiranje istine ogoljene bez celofana, a ja to u životu ne volim - kazala je. Pred Katarinom je sada velika odluka – odlučiti s kim će se boriti u dvoboju na svom putu do glavne nagrade, a tko će to biti, ostaje nam za vidjeti!