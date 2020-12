Pred sam ulazak u finalni tjedan, farmeri su dobili poruku voditeljice Mie koja je poroti dala jedan jako važan zadatak - morat će odlučiti koji farmeri će se boriti u dvoboju. Naime, kroz dva dvoboja u areni dobit ćemo superfinaliste koji će se potom boriti u velikom finalu.

Nakon Mijine poruke porota se odvojila na drugu stranu imanja te pokušala odlučiti kojih dvoje farmera žele vidjeti u prvom dvoboju u areni. Većina porote složila se da u dvoboju treba biti Katarina.

- Ona mi je nekako trn u oku, ali samo iz razloga što je dogurala do finala bez ijednog duela. Samo ju je sreća pratila - kazao je Silvio, a s njim su se složile Sanja i Andrijana, dok je Stjepan, kao gazda porote kazao da ukoliko njegov glas bude presudan, svakako će ju pokušati spasiti.

- Kaća je jedan jako zanimljiv fenomen tu na farmi i ona je sada postala mnogima trn u oku. Mislim da je to baš jedinstvena vještina – biti prisutan, a istovremeno nevidljiv, biti a ne biti. Ona je tu gdje je s apsolutnim razlogom -objasnila je Maja svoje viđenje. Nakon dugog vijećanja, porota se ipak nije uspjela dogovoriti, pa su se složili da će tu odluku donijeti kada prespavaju. Dok je porota vijećala, na drugoj strani imanja finalisti su pokušali nekom svojom logikom doći do zaključka koji farmer je omiljen kod porote te će biti spašen, no niti njima to nije pošlo za rukom.

- Sad kad smo u finalu nas petero, definitivno se više ne osjeća njihova grupa i ja. Čak se tu Prince najviše počeo meni približavati, a i ostali su spustili gard. Svi smo tu u finalu i nema više tko šta napraviti da se ta situacija promijeni jer nitko ne zna što nas čeka - komentirala je Dora te se osvrnula na porotu:

- Osjećam da postoji neki zid mi i oni. Nekako je čudno. Ne znam, da li je njima krivo što smo mi finalisti, a oni nisu, ili su oni u nekoj ulozi za koju mi ne znamo - rekla je Dora.