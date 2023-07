Razgolićeni Peco romantičnom gestom iznenadio svoju Silviju

Pjevačica Silvia Dvornik pohvalila se romantičnom gestom koju joj je pripremio dečko, pjevač Marko Pecotić Peco (44). Marko je svojoj Silviji skuhao jelo, a ona ga je snimila dok je nosio tanjure.

Ipak, ono što su svi prvo primijetili je to što je Peco bio samo u pregači. Iz videa je teško raspoznati je li imao išta ispod pregače. Uz nošenje hrane je Peco i zaplesao u ritmu glazbe, što je Silviju nasmijalo.

Foto: Instagram

Peco i Silvija postali su poznati javnosti kada je on objavio da su u vezi. Pjevač je na društvenim mrežama objavio da se razvodi od supruge Irene s kojom je u braku bio 17 godina i s kojom ima dvoje djece. Kasnije je priznao da je razlog to što se zaljubio u Silviju. Jednom je prilikom za IN Magazin progovorio o njihovoj vezi.

- Ljubav cvate i tu je sve posloženo. Kod svoje bivše kuće isto je sve posloženo, i dalje sam na raspolaganju svojoj obitelji i svojoj djeci, kako bi zapravo svatko i trebao. Nema tu nikakvog zapravo odvajanja, sve smo se zapravo dogovorili i sve je to već u procesu da se sve stavi na papir, ali odnosi su normalizirani jer jednostavno tu nikakvih problema nije bilo - rekao je tada Peco.