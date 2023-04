Razlozi zašto neke slavne osobe ne žele imati djecu: 'Mislim da bi me moja mrzila, patili bi...'

Indijska glumica Priyanka Chopra (40) i američki glazbenik Nick Jonas (30) prošle su godine trpjeli brojne uvrede na račun surogat majčinstva jer su se javile priče kako glumica nije htjela roditi kako si ne bi uništila liniju te holivudsku karijeru, iako to nikad nije službeno potvrđeno.

Mi smo izdvojili još neke slavne osobe koje su odlučile kako uopće ne žele postati roditelji.

Miley Cyrus (30)

Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

Pjevačica Miley Cyrus je 2019. godine izjavila kako previše toga uzimamo od Zemlje i kako je svijet postao loše mjesto te ona to odbija predati svom djetetu.

Jennifer Aniston (54)

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

- Ne sviđa mi se pritisak koji ljudi vrše na mene, na žene - da si iznevjerila sebe kao ženu jer nisi rodila. Mislim da to nije pošteno. Meni stalno govore da sam bila toliko usmjerena na karijeru i usredotočena na sebe, da nisam htjela biti majka, a to je toliko sebično - izjavila je glumica Jennifer Aniston.

Leonardo DiCaprio (48)

Foto: Camilla Morandi/IPA

- Mislite li da želim dovesti djecu u ovakav svijet? Ako se dogodi, dogodi se - izjavio se glumac Leonardo DiCaprio.

Dolly Parton (77)

Foto: Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

Pjevačica je jednom prilikom izjavila kako je odrasla u velikoj obitelji te da je voljela djecu, ali da joj jednostavno nije bilo suđeno.

- Često pomislim da jednostavno nije bilo suđeno da imam djecu tako da svačija djeca mogu biti moja. Djeca mojih braća i sestara živjela su samnom tako da se osjećam kao da sam njihovoj djeci baka - izjavila je Dolly.

Oprah Winfrey (69)

Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Da imam djecu, mrzila bi me, nešto bi u mom životu trebalo patiti, a to bi vjerojatno bili oni - rekla je Oprah.

John Cena (46)

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

- To je težak posao, teško je uskladiti potrebno vrijeme za sebe i za moju ženu. Teško je održavati veze s onima u mom životu koje volim, ali to je samo moja perspektiva. Mislim da samo zato što ste možda dobri u nečemu za mene nije dovoljno jak razlog da to učinite, za to morate imati strast - izjavio je Cena nakon što su mu rekli da bi bio odličan otac.

