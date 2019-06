Razuzdana Pišek objavila video s tuluma: 'Jesi to na cajkama?'

Voditeljica Nikolina Pišek Ristović (43) objavila je snimku iz izlaska na kojoj pleše i zabavlja se na koncertu. Radi se o INmusic festivalu gdje je Nikolina slušala rokere 'The Cure', a video je izazvao brojne komentare njezinih pratitelja.

- Jesi ti to na nekim cajkama? - pitali su ju obožavatelji, na što im je ona odgovorila: "Da, kako čujete. Obične cajke." Nikolina je plesala i pjevala pjesmu 'Close to me', a u opis snimke stavila stihove poznatog benda.

Mnogi su se osvrnuli i na njezine plesne pokrete.

- Ovaj ples mora dobiti neki naziv - rekli su joj.

Nikolinu su nedavno pratitelji napali da je 'previše plastična' nakon što je objavila fotografiju iz jedne kampanje.

- Napravit ćeš od sebe voštanu figuru, a šteta bila si među zgodnijim voditeljicama. Ne ličiš na sebe - samo je jedan od komentara na njezinim fotografijama, a mnogi su zaključili da je za Nikolinin drukčiji izgled zaslužan Photoshop.