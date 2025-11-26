Razveo se poduzetnički par Mia Franić i Dragan Jurilj, a ovo nije prvi put da im bračna sreća puca

Splitska poduzetnica Mia Franić i njen 32 godine stariji suprug Dragan Jurilj razveli su se po drugi put, prenosi Net.hr. Bivši je par u vezi prepunoj uspona i padova bio devet godina, a osim ljubavnog odnosa, dijelili su i onaj poslovni, koji će se, unatoč razvodu, nastaviti.

Iako su na privatnom planu odlučili završiti svoju priču, zajedno će nastaviti ispunjavati obaveze koje su ranije preuzeli, pa tako i višemilijunske projekte koje su zaključili. Osim u uspješnoj poslovnoj suradnji, ovaj je bivši par uživao i u mnogobrojnim putovanjima, a zajedno su posjetili neke od najekskluzivnijih svjetskih destinacija.

Foto: Insagram/screenshot

Pred oltar su prvi put stali 2017. godine u marokanskom resortu Amanjena pred obitelji i prijateljima, a rastali su se nakon samo godine i četiri mjeseca. Nakon toga, Jurilj, koji je prije bio u dugogodišnjoj vezi sa Sunčicom Lalić, s kojom ima sina Ariena, 'prohodao' je s manekenkom Michelle Korenić, koju je i zaručio u Veneciji. Unatoč svemu, ta je ljubav pukla, a poduzetnik je obnovio vezu s Franić.

Kao što je već spomenuto, njih dvoje uspješni su poduzetnici. Bivša manekenka i nekadašnje zaštitno lice Coca-Coline kampanje, Mia Franić, oduvijek se zalagala za zaštitu okoliša i podizanje svijesti o klimatskim promjenama.

Foto: Instagram/Pixsell/kolaž

Dragan Jurilj široj je javnosti postao poznat još 1992. godine kada je predstavljao Hrvatsku na Olimpijskim igrama kao europski prvak u taekwondoou. Nakon sportskih uspjeha, okušao se u ugostiteljstvu te upravljao lancem koktel barova.

Osim toga, ovaj je poduzetnik razvio uspješnu karijeru i u energetskom sektoru pa je tako upravo on bio zaslužan za gradnju prve geotermalne elektrane u Hrvatskoj, ujedno i najvećeg ORC postrojenja u EU. Upravo mu se u tom sektoru pridružila i, sada već bivša, supruga nakon što je završila studij ekonomije. Ranije je navela i kako ona i Jurilj zajedno surađuju u razvoju sunčane elektrane.