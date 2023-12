Razvode se Tia i Mario Mamić

Tia i Mario Mamić razvode se nakon šest godina braka, javlja Story.

- Gospodin i gospođa Mamić, bez obzira na odluku da razvedu svoj brak, ostaju u prijateljskim odnosima - stoji u priopćenju odvjetnika u ime uskoro bivšeg bračnog para.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Par je u braku bio od listopada 2017. godine. Na svadbi u hotelu Westin su imali stotinjak uzvanika, a pjevala im je folk pjevačica Rada Manojlović.

- Kad smo se upoznali, ja sam radila na jednom projektu, i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto, to se tako dogodilo, i mi smo zapravo odmah znali da je to to - ispričala je Tia jednom prilikom o početku ljubavi sa sinom Zdravka Mamića.

Uskoro bivši bračni par se rijetko pojavljivao u javnosti, a ni na društvenim mrežama nisu dijelili previše stvari iz privatnog života.

Mario Mamić iza sebe već ima jedan razvod i to s bivšom voditeljicom Monikom Kravić s kojom ima i dvojicu sinova. I Tia je prije Marija bila u braku te s bivšim suprugom Chrisom Warrenom ima sina.