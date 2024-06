Razvodi se brat princeze Diane, svemu su presudili skandalozni memoari? 'Zlostavljali su me...'

Charles Spencer (60) i njegova treća supruga Karen Gordon (52) se razvode, navodi Daily Mail. Do razvoda je došlo usred pisanja Charlesovih memoara u kojima se detaljno opisuje fizičko i seksualno zlostavljanje koje je pretrpio u internatu.

Par je u ožujku osoblju Althorpa, imanja obitelji Spencer u Northamptonshireu najavio svoj nadolazeći razvod.

Brat princeze Diane Charles Spencer dolazi na vjen?anje ne?aka princa Harryja | Foto: Chris Jackson

- Neizmjerna tuga. Želim se samo posvetiti svojoj djeci i unucima, a Karen želim svu sreću u budućnosti - rekao je Charles.

Charles Spencer i Karen Gordon, kanadska filantropistica, vjenčali su se u lipnju 2011. na imanju Althorpa, gdje je pokopana Charlesova starija sestra, princeza Diana. Par se upoznao 2010. godine na spoju na slijepo u jednom restoranu u Los Angelesu.

Charles se vjenčao za prvu suprugu, Victoriju Lockwood, 1989. godine, a razveli su se 1997. godine. Četiri godine kasnije, 2001. oženio se za svoju drugu suprugu Caroline Freud. Brak je potrajao do 2009. godine.

Charles Edward Maurice Spencer, 9th Earl Spencer, pictured with his first wife Victoria Lockwood and their three children, Althorp Hall, Northamptonshire, UK - 18 Jul 1993 | Foto: Profimedia

Karenin prvi suprug bio je hollywoodski producent Mark Gordon, poznat po radu na filmovima 'Spašavanje vojnika Ryana' i 'Dan poslije sutra'. Upoznala ga je radeći na recepciji hotela 'Four Seasons' u Torontu 1994. godine.

Par se vjenčao tri godine kasnije, ali su se razišli 2003. godine, a Karen je navodno dobila nagodbu od 1,3 milijuna dolara. Kasnije su je povezivali s milijarderom Georgeom Sorosem.

Pet godina rada na vlastitim memoarima duboko su utjecali na Charlesa. Krajem prošle godine bio je podvrgnut stacionarnom liječenju zbog traume.

Foto: Privatni album

Smatra da je bio posebno traumatiziran otkrićem svog školskog dnevnika iz 1976. u kojem mu je pomoćna učiteljica, za koju tvrdi da ga je seksualno zlostavlja, napisala davno zaboravljenu poruku.

Charlesovi memoari također su otkrili traumu zbog toga što je njegova majka ostavila njega i Dianu kad je imao tri godine i kako je na njega utjecalo to što su ga odgajale dadilje.

Rekao je i kako je zlostavljanje u djetinjstvu imalo veliki utjecaj na njegov izbor romantičnih partnera u odrasloj dobi. Bio je podložan ženama koje nisu bile u stanju voljeti ga.