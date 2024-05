Novinar pitao Jennifer Lopez o razvodu, evo što je odgovorila

Glumica i pjevačica Jennifer Lopez promovirala je svoj novi film 'Atlas' u Mexico Cityju. Zvijezde novog Netflixovog filma odgovarale su na upite novinara, a jedan je upitao Lopez o navodnom razvodu s glumcem Benom Affleckom.

- Je li vaš razvod s Benom Affleckom stvaran? - pitao ju je novinar i začudio kolege pitanjem.

Simu Liu, Jenniferin kolega iz novog filma, odmah se ubacio.

- U redu, nećemo tako. Hvala vam puno, stvarno to cijenimo - odgovorio je Liu novinaru.

Lopez se tada nagnula prema novinaru i rekla: 'Znate vi bolje od toga'.

- Nemoj dolaziti s takvom energijom, molim te - nadovezao se Liu i dodao novinaru.

Zatim je glumac počeo govoriti o Jennifer.

- Kada bi samo mogao za kraj reći jednu stvar. Jen je producentica ovog filma i razlog zašto sam ja ovdje i zašto je Sterling bio u ovom prekrasnom filmu je što je Jen zaista stalno. Jen je stalo do stvari kao što su zastupljenost i raznolikost, a ona je šef - kazao je.

Obožavatelji su pohvalili njegovu brzu reakciju.

- Hvala vam. Nitko me nije ništa pitao na španjolskom, ali u redu - rekla je glumica na kraju konferencije za novinare.

Atlas je američki znanstveno-fantastični akcijski triler u režiji Brada Peytona, a scenaristi su Leo Sardarian i Aron Eli Coleite. U filmu glume Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown i Mark Strong. Film dolazi sutra, 24. svibnja na Netflix.

Premiere of 'Atlas' at The Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Već se neko vrijeme šuška da se pjevačica Jennifer Lopez (54) i njen suprug, glumac Ben Affleck (51) razvode.

Nedavno se on pojavio u javnosti bez vjenčanog prstena i time još dodatno potaknuo glasine. Međutim, u nedjelju su snimljeni u zajedničkom izlasku, na priredbi Benovog djeteta Fina.