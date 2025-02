Reakcije finalista Dore: 'Imamo još posla do nedjelje, ali smo se nadali prolasku! Čeka nas stres'

Gotova je prva polufinalna večer Dore, a u finale je prošlo osam izvođača od njih 12 koji su se natjecali. U nedjelju ćemo tako ponovno čuti Matta Shafta, EoT, Nipplepeople, Marka Tolju, Magazin, Lelek, Natalli te IVXN-a, koji su osvojili najviše glasova publike u četvrtak.

Večer, a i samo natjecanje, je otvorio Matt Shaft s pjesmom 'Welcome to the Circus' koji nam kaže da mu je ovo bilo 'jako lijepo iskustvo' te da nikada nisu svirali u ovakvoj dvorani.

POGLEDAJTE NASTUP:

- Naučili smo neke stvari, a neke stvari ćemo morati za nedjelju popraviti - poručio je te otkrio da je postojao pritisak jer nastupaju prvi, ali smatraju da su sve dobro odradili.

- Mi smo svima rekli 'Dobrodošli u cirkus', bila je zabava i fešta - poručio je.

EoT: 'Čeka nas još stresniji period'

- Presretni smo i uzbuđeni, nema odmora. Sutra je novi dan, krećemo se pripremati za finale - poručili su iz EoT-a, a njihova pjevačica otkrila je kako će morati 'popraviti stvari koje su zeznuli'.

POGLEDAJTE NASTUP:

- Ja ću reći za sebe da sam zeznula, oni su bili savršeni. A što sam zeznula... ma čula sam se - rekla je uz smijeh te poručila kako su se nadali da će proći dalje u finale te da ih sada čeka još stresniji period.

Ipak, posljednjih par dana im prolazi u smijehu i uživanju.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

- Atmosfera u backstageu je odlična, tamo smo s Magazinom, ne prestajemo se smijati, vrištimo od smijeha već danima - poručili su iz benda te dodali kako im je čast natjecati se na Dori s izvođačima koji su 'prašili' dok oni još nisu 'ni bili u planu'.

Lelek: 'Još smo pod dojmom'

Prolasku u finale nadali su se i Lelek, koji su se predstavili publici pjesmom 'The Soul of my Soul'. Impresionirale su kostimima, ali i koreografijom.

POGLEDAJTE NASTUP:

- Dizajner Diamane je zaslužan za naše outfite, a koreografiju je radila Rebeka Krajinović - otkrile su nam nakon prolaska u finale te poručile da su kostimi spoj modernog i etna.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

- Nadale smo se da ćemo proći u finale. Jako smo zadovoljne i sretne, još smo pod dojmom - rekle su.

Pjevačica grupe Nipplepeople bila na Hitnoj prije Dore

A Nipplepeople, mistični duo, predstavio se pjesmom 'Znak' te također osvojili glasove publike. Međutim, već su ranije poručili kako su se uoči Dore suočili s problemima.

- Pjevačica upravo ima temperaturu 39,6, tako da glas nije najbolji na svijetu, ali u nedjelju očekujemo spektakl - poručili su iz grupe te dodali da je pjevačica jučer i danas bila na Hitnoj zbog visoke temperature i gripe.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Njihovi kostimi također su bili vrlo upečatljivi večeras, a Nipplepeople su nam otkrili da su ih kreirali Lidija Lovrić i Nikola Barbir s kojima surađuju već 15 godina.

POGLEDAJTE NASTUP:

- Ovi outfiti zovu se 'Znak', kao i naša pjesma - poručili su.

Lorena Bućan se porezala na probi

Loreni Bućan, kojoj ovo nije prvi put na Dori, ipak je prvi put s Magazinom.

- Svakim svojim nastupom na Dori se dajem sve više i više - proučila je nakon prolaska u finale te otkrila da se na probi prije polufinalne večeri i porezala.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

- Bosa sam, porezala sam se zbog scenografije - otkrila nam je te dodala da su joj iz produkcije odmah pomogli.

- Još uvijek imam trag krvi na haljini. Ma, nisam ni primijetila da sam se porezala dok netko nije uperio prstom - rekla je Lorena kroz smijeh i dodala kako je sve ostalo bilo u redu.

Njihov nastup je bio upečatljiv i zbog zanimljivih kostima.

- Ivan Tandarić i Danijel Galić od Božića pletu naše kostime! Trebali smo doći sat vremena ranije da bismo se obukli i da nas 'namontiraju'. Sve je pleteno... Zahtjevno je, ali efektno - rekla je.

A što planiraju za finale?

POGLEDAJTE NASTUP:

- U finalu ćemo još više guštati - zaključila je.

Druga polufinalna večer je na rasporedu sutra, na Prvom programu HRT-a od 20.15. I u drugoj večeri će se predstaviti 12 izvođača te će također samo osam proći u finale koje će biti u nedjelju.