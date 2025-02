Gledatelji Dore primijetili jedan problem: 'Što je sa zvukom?'

Prije manje od sat vremena počeo je prvo polufinale Dore na kojim se predstavlja prvih 12 kandidata koji će tražiti svoju ulaznicu za finale. Večer je otvorio Matt Shaft s pjesmom 'Welcome to the Circus', a uslijedili su nastupi Jelene Radan, NIPPLEPEOPLEA, Swingersa, Marthe May, Lelek, Teena, IVXN-a, Marka Tolje, Magazina...

No, gledatelji ovogodišnje Dore primijetili su jedan problem, a to je da se javlja problem sa zvukom. Tvrde da se ovo ponavlja iz godine u godinu na Dori.

Pogledajte reakcije na društvenim mrežama: