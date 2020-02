Reakcije na nastup Eminema su hit: Kotrljali očima i spavali

Na ovogodišnjoj dodjeli 92. Oscara vrijeme pauze od govora, nominacija i nagrada bilo je rezervirano za nastup repera Eminema (47) koji je izveo pjesmu 'Lose Yourself' iz Oscarom nagrađivanog filma '8 Mile'.

Publika je njegov nastup nagradila velikim aplauzom.

Međutim, umjesto o nastupu, na društvenim mrežama trenutno se više priča o reakciji mlade kantautorice Billie Eilish (18).

Mlada glazbenica nedavno je bila glavna atrakcija na 62. po redu dodjeli prestižne glazbene nagrade Grammy kad je osvojila ukupno pet nagrada, a sad je poglede 'mamila' svojim reakcijama lica.

Naime, dok je Eminem 'žario' pozornicom kantautorici i i njezinom bratu Finneasu O'Connellu (22) se reperov nastup nije nimalo dojmio, pa su radili grimase, a njihove reakcije postale su viralni hit.

