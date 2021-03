Nakon što je glumica Danijela Štajnfeld (37) kolegu Branislava Lečića (65) optužila za silovanje, reakcije ne prestaju pljuštati. U javnosti je posebno odjeknula objava perjanice beogradskog glumišta Mirjane Karanović (64) .

Podsjetimo, na svojem Instagramu Karanović je prvo napisala 'Podrška za Danijelu', a potom objavila mail koji je poslala Jugoslovenskom dramskom pozorištu u kojem navodi da u znak protesta odbija glumiti s Branislavom Lečićem u predstavi 'Mamu mu je*em, ko je prvi počeo'. Glumica najavljuje da će isti stav imati i prema svim budućim predstavama koje će uključivati Lečića te da pristaje glumiti samo ako dođe do izmjena u glumačkoj postavi, tj. ako Lečić neće glumiti.

Za svoj istup glumica je za sad dobila samo pozitivne reakcije. Pratitelji je nazivaju caricom, moralnom vertikalom i boginjetinom te ističu kako je njezin istup čin kojim se na djelu pokazuju kolegijalnost i ljudskost.

Glumica je svojedobno podržala i kolegicu Milenu Radulović nakon njene ispovijesti da ju je pedagog glume Miroslav Mika Aleksić silovao. Istaknula je da se divi hrabrosti i odlučnosti svoje kolegice, a da Aleksića s druge strane smatra moralnom nakazom 'koja se godinama skrivala iza propovijedanja kršćanskog morala i obiteljskih vrijednosti'.

Sve je ovo u Srbiji izazvalo veliki skandal obzirom na to da je Branislav Lečić bivši ministar i član Demokratske stranke.

Mediji su prenijeli i snimku naknadnog razgovora u kojem Danijela Štajnfeld priča s muškarcem koji ju je silovao koji ju kao pokušava utješiti riječima:

- Mogu razumjeti, ali to je velika greška! Moje iskazivanje nježnosti nije izraz nepoštovanja, to je tvoje dostignuće! To je za čast, a ne za osjećaj ugroženosti. Iskreno ti govorim. Kao da bih stavio spolni organ u neku koju ne poštujem? Da ponižavam, da podcjenjujem? Naprotiv, to radim s osobom koja zaslužuje moju naklonost! Imaš li ti pojma tko sam ja?!

Novinarske upite Branislav Lečić je tek kratko komentirao.

- Ne mogu komentirati jednu tako osjetljivu temu, dok ne dobijem poziv tužilaštva i ne dobijem crno na bijelo da me je optužila za takvu stvar - rekao je, a za sad još uvijek nije komentirao istup Mirjane Karanović.

