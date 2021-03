Glumica Milena Radulović (25) progovorila je početkom godine o seksualnom zlostavljanju od strane vlasnika škole glume, Miroslava Mike Aleksića (68), čime je pokrenula lavinu priznanja u regiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svoju potresnu priču o tome kako je silovana ispričala je još ranije i srpska glumica Danijela Štajnfeld (37). Nije do jučer otkrila o kome se radi, no onda je 'prelomila'. Iz New Yorka, u kojem posljednjih godina živi i radi, vratila se u Beograd kako bi prijavila Branislava Lečića (65), glumca, redatelja i bivšeg ministra kulture.

Optužila ga je za silovanje koje se dogodilo 2012., a uz iskaz tužiteljstvu je predala i snimku razgovora s Lečićem nakon ovog strašnog čina, u kojem on ne negira da se on i dogodio. Mučne detalje ispričala je za Insajder.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić u svibnju 2012. godine. Nakon četiri dana glumili smo u predstavi. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah zvati policiju, ali sam razmišljala što će se dogoditi. Morate razumjeti to stanje. Mučio me je i silovao. Ja sam govorila ne, neprestano, dok sam god mogla. To je bilo mučenje - psihološko, emotivno, fizičko i seksualno. Ja sam se liječila od posttraumatskog stresnog poremećaja dvije godine. U to vrijeme nisam mogla funkcionirati normalno kao osoba, osjećati se sigurno. Bila sam uglavnom zatvorena. Ako bi bio netko tko bi me podsjetio na njega u bilo kojem smislu, meni bi počela teškoća s disanjem i dobivala sam panične napade - ispričala je srbijanska glumica, koja je kazala kako je u to vrijeme u Lečića imala puno povjerenje, kao u dragog starijeg kolegu.

U intervjuu je ispričala da ju je Lečić jedne večeri automobilom odveo na nepoznato mjesto i silovao te da je cijelo vrijeme ridala i plakala. Nije mogla ni zamisliti da će joj se ovo dogoditi. Insajderu je predala snimku njihovog razgovora, u kojoj Lečića suočava s onime što je napravio, a on to ne poriče, ali joj sugerira da bi joj to trebala biti čast jer ga je zainteresirala.

- Ja ne znam ništa o tome, moram dobiti službenu informaciju pa ću poslije toga imati komentar - rekao je Branislav Lečić za Blic nedugo nakon što je vijest obišla regiju u ponedjeljak.

Dan kasnije imao je konkretniji komentar.

- Povodom navoda Danijele Štajnfeld, koje su jučer prenijeli gotovo svi mediji, slobodan sam informirati javnost o sljedećem: Ja, Branislav Lečić iz Beograda, najodlučnije poričem bilo kakve optužbe koje su na moj račun iznijete. Nikada u svom životu nisam počinio niti jedno kazneno djelo, a kamoli djelo silovanja ili bilo koje njemu srodno ili slično djelo - odlučan je bio Lečić za Kurir, koji za snimku u kojoj je uhvaćen tvrdi kako je dio kazališne vježbe te da se ne radi o stvarnom događaju i razgovoru.

Zanimljivo, u jeku svjedočanstava protiv Aleksića oglasio se bio baš sam Lečić, koji je tada bio šokiran pričama i grijesima poznatog kolege. Kazao je da mu je kod Aleksića na satove glume išla vlastita kći te da ne može vjerovati da se to zaista događalo.